前民進黨立委沈富雄指有志2024大位的國民黨人，因說不出「拒統」、「反統」，因此大位遙不可及。國民黨前副祕書長張雅屏拿台鐵太魯閣號事故為例，如同執政黨將火車事故當天災處理，而非人禍，是倒果為因。

張雅屏說，0402花蓮重大火車交通事故，是明顯的人禍，執政黨仍要當成不可抗的天災處理。除了拿人民稅金，還試圖要人民捐款，為自己的錯誤做補償，迄今未見任何人負責。這種態度如部分人士看待兩岸類似，將反獨的聲音都打成支持被統，以人為操作製造矛盾，倒果為因。

他說，反被統與反統，是不一樣的。國民黨捍衛中華民國憲法，反被統與反台獨如呼吸飲水一般，毫無疑慮。反被統，唯一的路線就是獨嗎？

張雅屏說，反被統最積極的做法是以三民主義統一中國，建設台灣為三民主義模範省，這是兩蔣時代的做法。次為放棄統一目標，以獨台維持現狀方式以拖待變。維持現狀的「不統不獨不武」，若在放棄三民主義統一中國下，統只剩下被統，而獨成為反統的答案。最危險的是以獨謀和，是緣木求魚，因為無論國際或兩岸任一方，台獨並沒有依據和實力。

他指出，將過渡的「維持現狀」當成目標，顯難以穩定兩岸局面，只有將三民主義統一中國作為目標，才能以兩岸分治當成過渡的「維持現狀」，將民主自由的體制進而深化。

張雅屏強調，反被統的具體可行方式，不是獨。中華民國憲法是反獨憲法，更是推行三民主義為目標的憲法。因中華民國憲法中的三民主義統一中國，是我國根本大法，應是我國參政者的基本態度。

(中時 )