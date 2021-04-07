印度央行強調維持寬鬆 警告疫情升溫不利展望 22:202021/04/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度央行7日召開政策會議後宣布，基準利率按兵不動，附買回利率凍結在4％，總裁達斯（Shaktikanta Das）強調，央行仍將維持寬鬆政策立場來支撐經濟，警告近來印度疫情升溫，不利國內經濟成長展望。但達斯重申，央行預估印度本財年（始於4月）經濟成長率10.5％。 第二波疫情來襲 高盛下調印度Q1經濟成長預估 NFT近期漲勢告終 專家示警泡沫即將瓦解 (工商 ) #印度央行 #強調 #疫情升溫 #警告 #不利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 終結烏東衝突 烏克蘭總統：加入北約是唯一辦法 13:542021/04/07 國際 節後補漲 新台幣升破28.5元 04:102021/04/07 財經要聞 今日0確診 國際疫情上升 模里西斯自中低風險國家移除 14:172021/04/07 生活 拜登調高企業稅 首富貝佐斯舉雙手贊成 22:212021/04/07 財經 走出疫情陰霾歐股創新高 04:102021/04/07 全球財經 中磊三月及首季營收同創歷年同期新高 15:242021/04/07 財經 星展：今年第二季景氣達高峰 台灣經濟和美、中強勁連動 15:332021/04/07 財經 美股頻創新高 法人看好度未減 16:402021/04/07 財經 壓制資產泡沫大魔 星展：央行有5成機率再揮大刀 18:052021/04/07 財經 封城消息打擊 澳洲消費者信心指數下滑 22:102021/04/07 財經 外銀唱旺台灣經濟 渣打調升全年GDP至4.4％ 15:202021/04/07 財經 財經熱門新聞 想擺脫川普追殺 任正非喊發展新目標 陸媒驚爆解散部門 - 財經 台積電漲太少可憐？679山頂冤魂 竟靠1招解套 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 全球首富喊支持拜登28％企業稅 亞馬遜卻連2年不用繳稅 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。