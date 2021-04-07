印度央行7日召開政策會議後宣布，基準利率按兵不動，附買回利率凍結在4％，總裁達斯（Shaktikanta Das）強調，央行仍將維持寬鬆政策立場來支撐經濟，警告近來印度疫情升溫，不利國內經濟成長展望。但達斯重申，央行預估印度本財年（始於4月）經濟成長率10.5％。

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