印度面臨第二波疫情來襲，新增確診數激增，華爾街投行高盛預測該南美最大經濟體的第1季（4-6月）經濟將因此放緩，故而調降其Q1成長預估。高盛將印度Q1國內生產毛額（GDP）年增率，由先前所估的33.4％下修為31.3％。高盛分析指出，印度政府為抗疫收緊社交限制，恐讓消費和服務業活動低迷。

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