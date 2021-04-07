第二波疫情來襲 高盛下調印度Q1經濟成長預估 22:202021/04/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度面臨第二波疫情來襲，新增確診數激增，華爾街投行高盛預測該南美最大經濟體的第1季（4-6月）經濟將因此放緩，故而調降其Q1成長預估。高盛將印度Q1國內生產毛額（GDP）年增率，由先前所估的33.4％下修為31.3％。高盛分析指出，印度政府為抗疫收緊社交限制，恐讓消費和服務業活動低迷。 受疫情重創 德國2020年預算赤字創30年來最高 今日0確診 國際疫情上升 模里西斯自中低風險國家移除 (工商 ) #高盛 #第二波疫情 #來襲 #印度 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所今線上引資 高盛合辦 27家與外資對談 04:102021/04/07 財經要聞 樹科大藝管系畢業展 溶入疫情元素 17:362021/04/07 寶島 《電機股》力達-KY今年謹慎樂觀 關注疫情、原料2變數 17:402021/04/07 財經 疫後醫療商機發酵 訊聯間質幹細胞營收創新高、CDMO成長210％ 19:102021/04/07 財經 《國際社會》疫情又拉警報 韓國新染疫者創3個月新高 12:512021/04/07 財經 星展：今年第二季景氣達高峰 台灣經濟和美、中強勁連動 15:332021/04/07 財經 曼谷疫情拉警報 交通部長確診多名內閣成員隔離 17:542021/04/07 國際 智伸科3月續創單月營收新高 17:032021/04/07 財經 走出疫情陰霾歐股創新高 04:102021/04/07 全球財經 《韓股》疫情加劇 扯KOSPI後腿 12:172021/04/07 財經 《國際金融》歐股衝上歷史新高 收復疫情所有失土 09:272021/04/07 財經 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 想擺脫川普追殺 任正非喊發展新目標 陸媒驚爆解散部門 - 財經 台積電漲太少可憐？679山頂冤魂 竟靠1招解套 - 財經 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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