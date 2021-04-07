中央氣象局表示，今天（7日）東北季風稍減弱，各地大多呈現穩定天氣，僅花東地區、屏東地區以及午後中南部山區有零星陣雨。不過明天（8日）下半天開始，隨著東北季風增強將再度變天。且這波水氣較多，各地降雨機率提高，其中北海岸及宜蘭地區要注意有較大雨勢。

氣象局說，明天上半天天氣和今日相似，各地大致穩定。不過下半天起又有一波東北季風增強，由於這波水氣偏多，北部、東半部、屏東地區及中南部山區降雨機會提高，其中北海岸及宜蘭地區雨勢會更明顯，入夜後注意有局部大雨發生的機率。

溫度方面，由於冷空氣下半天才會開始影響，明各地低溫約17-21度，高溫在北部及東半部約23-25度，中南部仍有26-27度。周五、周六（9日、10日）受東北風影響，北台灣轉涼，東、北半部地區，中南部山區及屏東地區都有降雨機會，中南部平地的雲量也會變多。

下周日（11日）起，隨著東北季風減弱，氣溫再度稍微回升，各地天氣恢復多雲到晴，盛東半部地區有局部短暫雨。但到了下周二（13日），又會有一鋒面通過，以及另一波東北季風增強，屆時會再度變天。

(中時新聞網)