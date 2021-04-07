日本桌球天后福原愛被日媒直擊與外型神似MLB好手的早稻田學弟在橫濱約會兼過夜，後來更爆出其實這位小福原愛5歲的「橫濱大谷翔平」也是已婚人夫，令福原愛相當崩潰，已無法相信任何人，現在江宏傑也被友人爆料對於福原愛亦逐漸心死，已做好離婚打算。更有PTT網友起底小倆口婚變前的日常生活，認為兩人價值觀真的差很大，4年婚變有跡可循。

自3歲開始練球的福原愛，從小就是日本媒體的焦點，對日本民眾來說，她不僅是天才桌球少女，也是從小看到大的國民女兒，深受愛戴長達20多年，粗估身價至少近10億日幣(約2億台幣)，婚前年收入是江宏傑的37倍。

福原愛身上衣服大多都是路邊攤買的。(取自福原愛微博)

現在更有PTT網友起底福原愛在婚變前受訪談及夫婦生活的內容，感嘆兩人價值觀差很大。福原愛曾向媒體透露，一開始結婚是與老公在高雄租屋，曾騎著機車到大賣場採購，她最難忘的是，當時衛生紙特價買二送一，於是她與老公中間夾著1包，自己手提2包，就這樣騎車載著一堆日用品回家，拿衛生紙拿到她差點飛起來。

20210304 福原愛婚姻熬不到5年 "格差婚"再掀議論

福原愛去年還在微博PO出穿著碎花洋裝的照片，透露自己衣服其實大多是老公或婆婆幫她在路邊攤選的，還被不少人大讚好看。而福原愛以前也曾分享與江宏傑吵架原因，包括她在懷孕期間想喝兩杯果汁，但江宏傑不肯，在機場想買筆記本，也被江宏傑以「家裡不是有嗎？妳幹嘛買」拒絕，讓她當下氣炸，回嗆老公：「我拿自己的錢買筆記本，你不讓買？」

對於福原愛與江宏傑的省錢日常，也讓PTT網友相當訝異，驚呆留言「我小時候住日本的，福原愛在日本是什麼人物啊拜託，江宏傑敢叫她坐機車後座夾衛生紙！？」、「以他們的收入，應該不用過成這樣，或許這也是原因之一」、「如果這種高收入家庭，機車雙載買3串衛生紙女方真的會崩潰，但是男方家庭可能自己不自覺吧，因為從小如此生活」、「我比較想問果汁、衛生紙跟地攤阿桑洋裝是真的嗎？是不是黑江的謠言，這是什麼神奇有錢人生活」。

(中時新聞網)