東芝周三證實已收到歐洲私募股權公司CVC Capital Partners提出初步收購建議。若完成交易，收購價可能逾200億美元。消息激勵東芝股價周三漲停版。

東芝股價周三早盤因宣布重大訊息而暫停交易。恢復交易後直接漲停版，上漲700日圓，收4,530日圓，漲幅18.28％，市值達1.79兆日圓。

日本證交所規定，個股前一天收盤價在3,000日圓和低於5,000日圓區間，隔天漲停價位為700日圓。

東芝表示周二已要求CVC提出更詳細收購條件，並謹慎考慮其提議，將在適當時候宣布公司決定。

日經新聞報導，CVC提出30％溢價的收購條件。按東芝周二收盤價計算，市值略高於1.7兆日圓（約158億美元）。若完成交易，CVC收購價碼將略高於200億美元。

CVC管理的基金規模近1,620億美元，其拒絕評論相關報導。東芝執行長車谷暢昭在2018年上台之前，曾擔任CVC的日本部門董事長。

東芝2015年爆發財務造假醜聞，承認從2008年開始就虛報獲利，公司隨後陷入財務危機，經營上也頻頻出狀況。

2017年讓嚴重虧損的美國核電子公司西屋電氣（Westinghouse）破產後，又陸續賣掉旗下快閃記憶體事業的控股權，出售醫療、消費電子和家電等事業，以專心經營能源與基建等業務。

2017年為籌措數十億美元來強化資產負債表而吸收外國投資，讓外國股東對東芝的影響力愈來愈大。

今年3月特別股東會上，其大股東新加坡投資公司Effissimo資本管理提議委派調查員，審查去年股東會投票程序正當性，以了解股東權益是否受損，結果得到股東們批准。

部份大股東近期質疑東芝管理高層的治理能力，Effissimo的提議突顯其跟東芝高層不合的情況浮上檯面。

(工商 )