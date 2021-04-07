美國最大加密通貨交易所Coinbase Global在上市前夕公布財報佳績，第一季（1到3月）營收達到18億美元，是去年同期的9倍以上，超越去年全年營收，且第一季獲利也逼近10億美元。

預定14日在那斯達克直接上市的Coinbase將是第一家上市的主流加密通貨交易所，也是過去一年來加密通貨行情飆漲的主要受惠者。過去一年比特幣價格暴漲7倍，以太幣價格漲幅更超過11倍。

Coinbase營收有96％來自線上交易手續費，其中絕大多數來自比特幣交易。Coinbase第一季線上交易總額達到3,350億美元，使第一季營收達到18億美元，與去年同期的1.9億美元相比倍數成長。第一季淨利約在7.3億至8.0億美元之間，也較去年同期的3,190萬美元大幅增加。經調整後稅前息前折舊攤銷前（EBITDA）獲利也在第一季達到11億美元。

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