及，最後以5比4贏球，獅隊以5連勝拉下富邦，目前與中信兄弟並列戰績龍頭，獅隊周末三連戰將要對上兄弟，兩隊正面對決。
此戰統一獅有6次盜壘成功，全都集中在4到6局，賽後總教練林岳平表示，「比賽中段希望用速度壓迫增加得分，不過跑到二、三壘還是要靠安打才能得分，適時安打很重要。」
富邦悍將昨天被統一獅單場5盜已經追平富邦隊史最慘紀錄，今天又被6次盜壘，破了隊史紀錄，而統一獅連2戰合計12次盜壘僅1次失敗，富邦則是1次都沒嘗試。
林岳平點出此戰對方捕手沒有掌握好，因此他們有更多機會盜壘，「有些是對方投手投挖地瓜球，有些是對方捕手接傳之間沒有傳好，的確他們捕手有細節沒掌握好，有些球假如他有傳出去我們可能會出局。」
統一獅5連勝氣勢正旺，目前與兄弟並列龍頭，明日兄弟要在天母對上味全龍，統一獅輪休，9日開始三連戰將要作客洲際球場，與兄弟正面對決，林岳平說，「我們目前還沒贏過他們，希望把氣勢帶到台中，好好準備比賽」
(中時 )
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