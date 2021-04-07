朱立倫前年首度隨大甲媽祖徒步遶境，腳掌起水泡而貼繃帶。(讀者提供)

朱立倫前年首度隨大甲媽祖徒步遶境，腳掌起水泡而貼繃帶。(讀者提供)

國民黨主席選舉暗潮洶湧，有意角逐者各有動作。2019年首度參與大甲媽遶境的前主席朱立倫，本周五（9日）將赴大甲鎮瀾宮參拜「還願」，周日（11日）起陪大甲媽3天2夜遶境祈福3天2夜。知情人士指出，朱除了持續公益活動，也把重心放在接觸各界人士，「遠離黨內紛爭，走自己的路」，強調台灣社會要「善治」的路線，也希望為藍營厚植社會基礎，為重返執政作準備。

朱立倫在前年4月國民黨總統初選期間，隨大甲媽祖遶境進香，5 天4夜緊湊行腳，雖然皮膚曬黑、腰痛腿酸，還曾中暑暈眩，腳底也磨出水泡而貼繃帶，不過沿途許多民眾找他聊天，為他打氣、要求合照，還有阿媽忍不住一直摸他的臉蛋，直誇「年輕又帥」，讓首度參與媽祖行腳的朱立倫歡喜、感動又靦腆。

當時朱立倫就許下承諾，下次也堅持與民眾走在一起，參與媽祖遶境，並許下「國泰民安、風調雨順」願望，如今他來「還願」，繼續祈求台灣平安順利。

據悉，去年因疫情關係，縮小規模，朱特地到大甲鎮瀾宮虔誠參拜，此次疫情趨緩，一看到遶境訊息，就著手規劃。

據了解，朱立倫將於媽祖起駕之前，週五先行前往大甲鎮瀾宮參拜， 11日起，朱排除所有行程，從早到晚、3天2夜，一路從溪洲、西螺、元長、北港、新港，由北往南徒步遶境，共同參拜。

知情人士表示，朱立倫此行由幾位民間友人相陪之外，過程若時間有空檔，會與許多地方上的老朋友、好朋友見面。值得一提的是，地方宮廟主委聽聞訊息，表達熱烈歡迎，看得出朱過去當桃園縣長、新北市長，就與中南部宗教界緊密連結。

該人士提到，朱立倫除了銀光協會的敬老眼鏡、銀光好居，持續公益活動，也把重心放在民間力、社會力，接觸各界人士，「遠離黨內紛爭，走自己的路」，也希望強調台灣社會要「善治」的路線。

該人士觀察，朱的行程規劃，除了心境轉變，也希望為藍營厚植社會基礎，並為藍營重返執政準備。

(中時 )