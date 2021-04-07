味全龍與樂天桃猿對決，嘉義市立球場相隔3年再有中職比賽，吸引3568人進場，此戰樂天年輕投手翁瑋均挑戰完封，不過9下連被敲2安後退場，繳出8局熱投126球僅失1分的優質好投，以4比1戰勝味全龍。

此戰味全龍由洋投伍鐸先發，他本季被定位為中繼投手，不過因先發人手不足，此戰從先發出賽，不過首局在一、三壘有人時，被傷癒歸隊的朱育賢敲安，樂天一棒打下2分。

2局上半樂天持續進攻，陳晨威、林立連續安打再添1分，不過之後伍鐸回穩，沒有再失分數，留下4局被敲5安、失3分的成績。

而樂天桃猿則靠22歲投手翁瑋均好投壓制味全龍，前8局只被敲5安、無失分，第9局續投，只不過一上場連被敲2安，教練團決定換投陳禹勳，陳品捷趁勢敲安打破鴨蛋，不過無力回擊，最後樂天以4比1贏球，翁瑋均8局用126球，被敲7安失1分，另有2保送、6三振。

(中時 )