台鐵太魯閣號撞上工程車，釀50死嚴重意外，也是台鐵史上最慘重事故，各家媒體夜以繼日守候現場報導，對此資深媒體人陳秀鳳就透露現場小插曲，表示當罹難者遺體搬出來時，現場所有的攝影記者同步將攝影機向後轉，並退出採訪區，以示尊重死者及其家屬感動無數網友。

陳秀鳳就在臉書上PO文表示，記者沒有大家想像中愚蠢與嗜血，當災難事故發生時，一般人在電視、手機前看螢幕，但記者必須犧牲休假趕赴現場，更別提在惡劣的環境中，記者必須忍受著大量出汗、沒空喝水、上廁所的情形，甚至有前輩是不舒服到就醫後，才知道是腎衰竭。此外，扛著笨重攝影機的攝影師們，不僅特別辛苦，而且永遠不會出現在鏡頭前。

陳秀鳳也回憶自己當年趕赴重大災難現場，她說，1991年苗栗造橋火車對撞，造成30人死亡，當時她必須在一旁數罹難著人數，晚上睡不好而且還不斷做惡夢；921大地震時，更是緊急就趕往南投，沒有準備任何食物，連吃了幾天的沙琪瑪吃到怕，最後只好與災民一同在慈濟救助站排隊領米粉湯，她也特別感謝慈濟對她的「一飯之恩」。

陳秀鳳說，記者當然會出錯，過往不乏出現過度呈現災民哭泣畫面與可怕驚悚鏡頭，甚至侵入式對災民堵麥等行徑，但這次太魯閣號事故中，已經沒有這樣的鏡頭，未來也會越來越少。陳秀鳳文末表示「我們與惡的距離，愈來愈遠。大家辛苦了，我的記者同業們」。

(中時新聞網)