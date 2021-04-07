斷指殘骸碎鐵中搜3天 找出比1元硬幣小記憶卡 破解慘劇真相（資料照片）

台鐵408次太魯閣自強號2日於花蓮清水隧道發生重大事故，造成50死211輕重傷。運安會6日召開記者會公布初步調查結果，關鍵竟然是一片比1元硬幣還要小的工程車行車記錄器記憶卡，調查官4日在罹難者遺骸與散布車廂碎片的現場，尋獲彈出記錄器的記憶卡，破解如一團迷霧的案情真相。

運安會主委楊宏智指出，還原真相的關鍵影像分別為事故列車8車駕駛室的行車記錄器影像，以及滑落軌道工程車的行車記錄器影像。列車行車記錄器影像順利取得並且完成解讀，但工程車在事故發生當時，車頭面對太魯閣號撞擊，車頭與底盤、引擎、吊臂瞬間分離，部分車體被列車車廂撞進隧道，移動長達360米的距離。工程車行車記錄器被尋獲時，幾乎全毀主機板嚴重受損，記錄影像的miniSD記憶卡受到撞擊，從行車記錄器彈出，不見蹤影。

運安會前後動員20名調查官在現場找尋相關證據，曾經參與現場調查工作的專委李綱指出，事故現場十分混亂，有隧道內遭到車廂強烈撞擊剝落的土石，破碎的列車車廂鋼板，以及罹難旅客的遺骸等混雜在一起。工程車行車記錄器的miniSD記憶卡面積非常小，僅有1平方公分大小，甚至比一元硬幣還小，無法以儀器大範圍搜索。調查官們只能以肉眼辨識，進行地毯式搜尋。所幸於事故後第3天終於尋獲，讓真相終於水落石出，一切彷彿是有老天爺在冥冥之中幫忙。

工程車記憶卡尋獲後，經解讀發現，車輛於啟動狀態時過彎道偏移，然後卡進樹叢，接著熄火行車記錄器失去影像。工地現場怪手位置示意圖也透露異常訊息，暗示著「現場沒那麼單純」，運安會婉拒透露細節，但強調已經配合檢調單位提供相關訊息。而事後也爆出，工程車滑落軌道的關鍵，極有可能是李義祥操作怪手，透過吊帶企圖要拉回工程車，卻失敗滑落軌道，釀成大禍。

(中時新聞網)