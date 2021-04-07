台中一名20歲蕭姓男子於2019年透過臉書認識一名16歲少女，同年某日邀請對方到家中留宿，隔日蕭男發現遺失2000元，懷疑是少女偷走，便設局報復，將少女綑綁帶至望高寮，強行脫去衣服即揚長而去，直到隔日遊客驚見有裸女急報案，全案才因此曝光。台中地檢署偵結，7日依妨害自由罪將蕭男共計4人起訴。

據起訴書指出，蕭姓男子於2019年10月在臉書上認識年僅16歲的少女，並於同月邀請對方於家中過夜，未料，隔日蕭男發現身上的2000元現金不見，懷疑是少女偷竊，便起了報復之心，邀來共計5位友人，一同進行報復計畫。

同月30日，蕭男邀請少女去唱KTV，不料，少女前往赴約時，才打開包廂門卻發現蕭男拿著棍棒要「搞事」，她雖緊急逃到附近大賣場避難，但仍被蕭男及其友人追趕上，遭一路拽到附近巷弄中。

儘管少女一再否認偷錢，但蕭男及其友人始終不相信，少女見對方人馬眾多，便答應跟著對方走，而少女一點頭，就被蕭男以毛巾遮蔽雙眼，一路載到望高寮，並在現場持續遭該行人灌酒至泥爛。

蕭男一行人發現少女意識不清，竟出手扒光少女的衣物，並將她的手機與衣物全部帶走，隨即揚長而去，直到隔日有遊客行經該處驚見倒在地上毫無衣物蔽體的少女，才趕緊報警，全案才終於曝光。

檢方偵辦時，蕭男及其友人承認有將少女帶至望高寮喝酒，但否認有將衣物帶走，但檢方根據附近監視器畫面發現罪證確鑿，因此不採信蕭男說法，7日依涉犯妨害自由、兒少法等罪，將蕭男與友人共計4人起訴。

(中時新聞網)