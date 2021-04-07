先前臉書（Facebook）再傳個資遭外洩，全球逾5億用戶資料皆被上傳至國外論壇上，其中包括台灣73萬筆個資也遭到洩露，而即使臉書稱漏洞已經修正完成，遭外洩的資料仍然不可挽回，但雖然資料無法挽救，「Have I been pwned」網站卻可以告訴你，你的個資是否遭到洩漏。

不久前，臉書遭外媒披露大規模個資外洩，多達逾5億用戶資料如電話號碼、姓名、臉書ID、位置、生日等被駭客竊取，並上傳至論壇供人已付費的方式，查閱臉書用戶的資料。

綜合外媒報導，有資訊專家創建一個名為「Have I been pwned」的網站，該網站可供用戶查詢是否遭駭客竊取資料；該網站的創建人韓特Tony Hunt表示，他將被洩漏的資料添加至該網站，以供用戶查詢自己資料是否有被洩漏。

此網站只需用戶輸入電子郵件和電話號碼即可知道個資是否外洩。其中，以電話號碼來搜尋的方式，用戶必須以國際規格來輸入電話號碼，如台灣為「+886」，即以「8869xxxxxxxx」輸入進行查詢；韓特在推文中補充，這次網站的更新只適用於此次臉書個資外洩，而不包含先前的洩漏。

快查！臉書爆73萬筆台灣個資外洩，高手設立網站讓你檢查。（圖／翻攝自Have I Been Pwned網站。）
快查！臉書爆73萬筆台灣個資外洩，高手設立網站讓你檢查。（圖／翻攝自Have I Been Pwned網站。）
文章來源：How to check if your info was exposed in the Facebook data leak
文章來源：How to find out in 10 seconds whether your phone number was leaked in the giant Facebook breach that exposed the data of 533 million users
來台長住首放清明連假 杜汶澤嘆：對港人來說太奢侈
狂甩30公斤 高市議會出現正妹議員

(中時新聞網)

#全球 #網站 #臉書 #外洩 #洩漏