先前臉書（Facebook）再傳個資遭外洩，全球逾5億用戶資料皆被上傳至國外論壇上，其中包括台灣73萬筆個資也遭到洩露，而即使臉書稱漏洞已經修正完成，遭外洩的資料仍然不可挽回，但雖然資料無法挽救，「Have I been pwned」網站卻可以告訴你，你的個資是否遭到洩漏。

不久前，臉書遭外媒披露大規模個資外洩，多達逾5億用戶資料如電話號碼、姓名、臉書ID、位置、生日等被駭客竊取，並上傳至論壇供人已付費的方式，查閱臉書用戶的資料。

綜合外媒報導，有資訊專家創建一個名為「Have I been pwned」的網站，該網站可供用戶查詢是否遭駭客竊取資料；該網站的創建人韓特Tony Hunt表示，他將被洩漏的資料添加至該網站，以供用戶查詢自己資料是否有被洩漏。

此網站只需用戶輸入電子郵件和電話號碼即可知道個資是否外洩。其中，以電話號碼來搜尋的方式，用戶必須以國際規格來輸入電話號碼，如台灣為「+886」，即以「8869xxxxxxxx」輸入進行查詢；韓特在推文中補充，這次網站的更新只適用於此次臉書個資外洩，而不包含先前的洩漏。

快查！臉書爆73萬筆台灣個資外洩，高手設立網站讓你檢查。（圖／翻攝自Have I Been Pwned網站。）

(中時新聞網)