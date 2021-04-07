歐盟藥品管理局（EMA）的安全委員會證實，由阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的新冠肺炎（COVID-19）AZ疫苗，有極低機率導致接種者出現血栓症狀，但仍重申施打該疫苗「利大於弊」。不過英國已宣布，30歲以下的年輕人為安全起見，將改為施打其他疫苗。

美國「有線電視新聞網」（CNN）7日報導，在歐洲地區接種AZ疫苗的約2500萬人中，共86例出現血栓症狀、18例不幸死亡，約每百萬人出現3.44例。EMA執行主任庫克（Emer Cooke）表示，已特別註明在接種AZ疫苗的2週內，「有極低可能性出現血栓和血小板減少的症狀」，高風險族群則是60歲以下的女性。

不過EMA重申，AZ疫苗在預防新冠肺炎上的益處仍「全面勝過」其帶來的風險，因此該機構不會改變該疫苗的使用建議，只會增列相關副作用。

另「英國廣播公司」（BBC）報導，英國藥物及保健產品管理局（MHRA）同日也舉行記者會，同樣承認AZ疫苗有極低機會引發血栓症狀，但強調對老年人等族群來說，新冠肺炎的風險仍遠高於疫苗副作用。不過該機構也表示，針對相較不易遭新冠肺炎侵襲的30歲以下族群，副作用風險「相對平衡」，因此為安全起見，將為其準備其他種類的替代疫苗。

隸屬於MHRA的人類藥品委員會（CHM）主席皮爾穆罕默德（Munir Pirmohamed）則建議，孕婦應在接種AZ疫苗前先與醫師討論，評估其益處是否高於風險；有血栓病史者更應嚴加評估相關風險；而在接種第1劑AZ疫苗後出現血栓症狀者，則不應該繼續接種第2劑。

(中時新聞網)