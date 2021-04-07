台鐵408次太魯閣號列車2日於花蓮擦撞包商工程車，發生出軌意外造成50死2百多人受傷。有獲救的民眾指證「撞擊瞬間許多站票乘客被拋射出車外，當場死亡」。對此事，入口網站《Yahoo奇摩》就對「台鐵傾斜式列車（普悠瑪、太魯閣）該不該取消站票？」進行網路民調調查，目前結果呈現，有77.1%的人認為「該取消」，盼政府應優先考量乘客安全。

據立法院2018年新聞稿指稱，太魯閣號站票是民進黨立委劉櫂豪要求開放的，當時對於連續假期尖峰時間需求增加，他盼台鐵研議開放站票，以提昇疏運能力，顯示站票需求，實因時空因素不同影響。當時，前交通部長賀陳旦也曾對開放站票持保留態度，他指出，站位若有經過合適的分布，例如每個車廂可以站多少人，安全性經測試沒問題就可開放。但站位確實影響乘車舒適度，自從過年開放站票後，台鐵想收回就不容易，正好可以藉這次事故檢討。

Yahoo奇摩投票。(圖/翻攝Yahoo奇摩投票頁面)

對於台鐵是否該取消站票，在社會上引起許多不同意見，因此，入口網站《Yahoo奇摩》7日就對此發起網路投票民調，以「台鐵傾斜式列車（普悠瑪、太魯閣）該不該取消站票？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月7日至12日，截至7日晚間11時為止，共有近3千名網友投票，列出2個選項，認為「該取消，安全考量優先」比例佔77.1%、有2220票，認為「不該取消，要把運輸安全徹底做好」佔22.9%，僅658票。

(中時新聞網)