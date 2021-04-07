中火悄悄將3號燃煤機組熱機重啟，已經開始併聯發電，台中市環保局依法重罰3百萬，台中市長盧秀燕表示要加重開罰中火2千萬；台電回應「不能接受」。國民黨台南市議員謝龍介表示，2018年台中市長選舉，林佳龍會落選，就是因為林佳龍配合中央的「非核家園」。

謝龍介在政論節目《新聞大白話》中表示，台中的鄉親朋友，這時你們要給市長一點力量，讓她勇於對抗中央。2018年林佳龍會落選，就是因為他配合中央的「非核家園」，所以5支煙囪，煤炭就一直燒。為了滿足中央的一個政策，當時不只台中，彰化、南投也是如此，南投山區是台灣環境最好的，結果在南投，包括東海大學，教授還要戴口罩上課，後來南投縣長聯合出來抗議，就是因為空汙。林佳龍制定了自治條例，盧秀燕就用這個自治條例來處理中火。

謝龍介點出，林佳龍去中央當交通部長，就把這個自治條例廢掉，這樣很惡質；今天如果沒有廢除自治條例，他就不敢啟動台中火力發電廠3號機，所以大家當時覺得廢除這個自治條例沒什麼，但真的是這樣嗎？林佳龍是有步驟的，先把自治條例廢除了，然後現在就啟動3號機，「不然你要怎樣。我等於是合法的。」

謝龍介強調，以他對盧秀燕的理解，盧秀燕面對空汙還是會奮戰到底，而且這個火力發電廠，影響到台中人，她會奮戰，台中人也要相挺。奮戰不只是為了台中，也是為了我們整個台灣。

(中時新聞網)