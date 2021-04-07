台中市府地政局7日舉辦區段徵收區配餘地標售，共標售22筆土地，市庫大進補206.7億元，標售結果刷新水湳和烏日的土地交易單總價紀錄，不只水湳經貿園區土地交易單總價雙冠王，烏日新高鐵段28地號商業區土地，受惠捷運加持，烏日高鐵段以9字頭站上最高點。

市府今日土地標售共釋出22筆標的，合計總面積逾2.2萬坪，總底價達158.6億，吸引43封標單競逐，計有41封有效標單，最終標脫水湳8筆、烏日3筆共11筆土地，標脫率5成，整體溢價率高達56.4％。

標出的土地中，水湳經貿園區文商段79地號土地，衝出約72億天價，溢價率74.3％，換算單價高達280萬，為本次標售的溢價率最高。

同樣創高價的還有烏日新高鐵段28地號商業區土地，該筆土地以約44.2億售出，換算單價逾96萬，締造烏日土地單總價新猷。

緊臨的新高鐵段31地號土地也很搶手，吸引9封標單搶購，為本次標售的人氣王，以約39億標脫，換算單價高達91.5萬元。

台灣房屋中城十四期特許加盟店店長王嘉鋒指出，水湳經貿園區文商一、文商二土地，容積率達500％，且可進行容積移轉，是台中市新興重劃區中利用強度最高的土地，近期成交單價都在150萬元以上。

「出價足足比對手高出10億！」台灣房屋直言，與水湳新地王相鄰的文商段80地號，得標者以近36.7億高價搶下，可說是勢在必得，換算170.4萬的高單價，為水湳文商三的土地行情打下堅實基礎。

不讓水湳經貿園區土地標售專美於前，烏日高鐵特定區創造地價新亮點，超越原本烏日的6字頭單價紀錄，新高鐵段28及31地號均站上9字頭高價，改寫烏日土地交易的總價紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中強調，台中市府地政局今日釋出的烏日高鐵商業區土地，坐擁高鐵特區黃金地段，兩塊土地均逾4000坪，可享大規模開發獎勵，對業者而言深具開發彈性。

地政局表示，釋出水湳經貿園區17筆及高鐵台中站1筆產業專用區及2筆商業區土地，藉此引進企業投資，強化土地使用效率，挹注市政建設。

(中時 )