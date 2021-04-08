經濟部宣布苗栗、台中及北彰化地區6日起實施「供5停2」限水措施，苗栗一名網友表示，在停水期間，鄰居把頂樓水塔儲的水全部用光後，竟然還好意思向他借浴室洗澡，他開門一看，鄰居是帶著「全家人」一起來，讓他超傻眼，不知道該不該借，貼文引起網友憤怒，直呼：「要得到教訓才會學乖」。

原PO在臉書社團《我是頭份人》表示，這個月第一次停水，沒想到他的鄰居竟然在停水期間，瘋狂的清掃、洗衣，把水塔儲的水全部用罄，更令他傻眼的是，鄰居把儲水用光後還上門來求助，要求借浴室讓他們「全家人」洗澡。

由於原PO對於鄰居在第一次停水，就把儲水全部用完已經很不滿，現在鄰居又來借浴室洗澡，而且還是全家都要洗，讓他覺得相當猶豫，不知道該不該借。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應 「1、2天不洗澡又不會死」、「難道要每次都借他們嗎？要得到教訓才學會乖」、「等他們家洗完就換你家人沒得洗澡了」、「用寶特瓶量給他」、「叫他自己去水站提」、「比照投幣式洗車，20元洗90秒」、「共體時艱很難懂嗎？」

有網友感嘆，限水後看到有些人貪婪的人性，明知水庫沒水了，那麼大的水塔一天用光，這種人根本不用借他；不過也有網友建議，好人做到底就借吧，還有網友說「我覺得可以收費，直接把一個月的水費賺回來！」

(中時新聞網)