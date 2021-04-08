美國紐約市先前發生一起男子襲擊亞裔老婦的事件，且根據附近的監視器影片，旁邊大樓的警衛坐視事件發生，並未上前阻止。美國「有線電視新聞網」（CNN）指出，2人已因「未遵守緊急與安全規定」，遭公司開除。

該大樓擁有者「布羅斯基組織」（Brodsky Organization）在聲明中辯解，雖然影片中2人看似無動於衷，但在事件發生後，大樓警衛便前去協助受害者，並攔下一輛紐約市警察局（NYPD）的警車。不過該組織強調，2人顯然「未遵守緊急與安全規定」，因此已遭免職，並對遭襲擊的老婦人致上同情之意。

紐約的服務員公會SEIU 32BJ表示，被開除的2人分別是該大樓的門房和警衛，2人皆是工會成員，並已根據勞資雙方先前訂定的協議，針對被開除一事提出申訴。但該公會也強調，其「認真看待包括反亞裔情緒在內的所有種類歧視」。

一名名為布蘭登．艾利奧特（Brandon Elliot）的男子，3月29日涉嫌對一名65歲亞洲婦女拳打腳踢，導致後者遭受骨盆骨折等重傷，稍後被警方循線逮捕。不過當時的監視器影片顯示，旁邊大樓內的2名職員目睹了整起事件，卻沒有上前阻止，當老婦人倒在地上時，其中1人甚至還關上大樓的門。

據稱艾利奧特在攻擊老婦人時曾說出反亞裔言論。在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，許多國家出現反亞裔情緒，相關攻擊事件大增；紐約市警方表示，今年至今該市已發生31起針對亞裔的犯罪事件，去年同期則1件也沒有。

(中時新聞網)