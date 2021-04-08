香港喜劇《不日成婚》由香港英皇影公司和古天樂的天下一電影合作，並由長期和周星馳合作的田啟文擔任監製，香港新銳導演陳茂賢編劇執導，由香港新生代實力派演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人不計形象賣力上演這場男女愛情關係的角力大戰。電影用有趣的視角，以男女演員狂打嘴砲討論在愛情的世界中，結婚到底是愛情的證明還是愛情的墳墓，電影獲選金馬奇幻影展和芝加哥亞洲躍動影展閉幕作品，在香港上映也獲得好成績，在沒有明星光環加持下，還開出近850萬台幣的票房佳績。

《不日成婚》由香港知名編劇陳茂賢編劇和執導，擅長編劇喜劇劇本的陳茂賢表示曾看到一份調查報告，香港人民的快樂指數創下10年新低，讓他決定要編寫一部真正能讓觀眾笑出來的喜劇作品，「所謂一笑解千愁，這對我而言是種社會責任了，整體社會氣氛下滑到低點時，更加需要喜劇來為社會沖喜一下。」他特別選了觀眾都會共鳴的「結婚或分手」的主題，讓三對男女搞笑的討論婚因主題，陳茂賢透露電影中是他收集了許多朋友的真實經歷寫入劇本，「超過80％的劇情都是來自真實的故事，在現實中真的發生過。」

《不日成婚》不似以往港片以快速有效率的拍攝聞名，拍攝前演員都拿到劇本，並經過長時間讀本和準備，才正式拍攝，電影除了探討愛情課題，拍攝手法更加入港式警匪諜對諜的風格，拍出不同以往的效果與笑果，讓人耳目一新的手法，果然獲選金馬奇幻影展和芝加哥亞洲躍動影展閉幕作品的肯定，讓導演陳茂賢開心的表示希望藉由影展的放映，可以讓台灣和美國的觀眾交流對婚姻的想法，更希望大家能注意到香港還有一批表現出色的新演員。《不日成婚》在沒有香港大牌明星助陣之下，靠著一路累積的好口碑，開出230萬港幣（約850萬台幣）的票房成績，讓全劇組都感到非常開心。

曾在恐怖血腥電影《失眠》中演出復仇女鬼的衛詩雅，這回脫開恐怖女王的封號，化身一心想結婚的大齡女子，《不日成婚》更是她看了劇本覺得很喜歡，努力向經紀公司英皇爭取拍攝，才讓電影獲得投資，她也成為電影的策劃人。她在片中第三度與好友陳家樂合演情侶，笑說：「我們之前演愛情戲好像都沒有什麼好結果，在《掃毒2天地對決》中，我還中槍死了，這次就算為了結婚吵架，也還是甜蜜很多。」陳家樂則是表示首次演出那麼搞笑的劇情，「喜劇真的不容易，一開始很難掌握，幸好導演有安排我們彩排練習，讓電影真的很好笑。」該片於4月23日在台上映。

(中時 )