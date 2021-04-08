情緒也會過勞，但你未必察覺

極端的二分法、無謂的期待、完美主義、過度防禦、好人情結

這些讓現代人疲累不已的心理模式，其實有跡可循

坦誠地審視內心，便是復原的開始

即使身心都仍不夠結實，還是能好好克服無數困難

那些你沒有察覺的有毒內心戲

其實正在燃燒你的能量

讓你越來越累……

【精彩書摘】

透過「心靈補充課程」，包含我在內，可以找出許多人共有，且是長久以來犯下的各種錯誤，也就是讓我們的能量迅速耗盡的心理模式。但是除了那些之外，每個人都還有自己的固有議題。以我來說，也有幾個代表性的大議題存在著，其中一個就是與母親的關係。

用一句話來形容，我母親是個好人，印象中從未聽過母親說討厭什麼人，也幾乎沒有人不喜歡她。她凡事總是先想到別人，總是想著要如何關懷、照顧別人。

這樣的母親與我漫長的愛憎歷史，始於我十三、四歲的時候。事情的起因是，有一天放學回來的我，覺得自己的腳掌異常疼痛，於是母親便帶我去住家附近的外科診所。在那裡做了各種檢查，第一次發現我的脊椎有些彎了，也就是現在大家常聽到的「脊椎側彎」。因為不是很嚴重，所以之前並未感到任何疼痛。但是從那天開始，母親就陷入了「必須好好修補我女兒脊椎」的想法中，只要聽說哪裡有可以治療脊椎的名醫，不管多遠都會帶我去。

就那樣，我從中學、高中、大學，甚至上了研究所，超過二十年的時間都在各大小醫院穿梭。母親是永不放棄的女性，也不覺得厭煩，總是不斷找尋新的治療方法。細數我接受過的治療，包括在骨科醫院住院詳細檢查，還有脊椎推拿、徒手治療（手技療法）、羅夫療法(Rolfing)、銀器按摩、石膏療法、冷凍療法、針灸、貼膏藥、健身、拔罐、氣功等，幾乎沒有什麼沒試過的。各種方法一開始都信誓旦旦地誇下豪語說一定能治好，有的治療一旦開始了最少三個月，最長會到一年的時間。因為那些讓人眼花繚亂的療法，讓我把最青春的時節都耗在各大小醫院裡了。

問題是其實平常不怎麼會痛，但只要去接受治療，就得承受極大的痛苦。為了緩解因歪斜的脊椎而僵硬的背部肌肉，每次只要按壓，就會帶來劇痛。每當我躺在治療室裡，因無法忍受痛苦而尖叫、哭泣、掙扎時，母親都會緊緊握住我的手一同哭泣，「對不起，玟英啊，媽媽對不起妳。」這種狀況一再反覆。雖然知道母親是出於善意和愛，以務必治好女兒為信念才這麼做，但只要媽媽不放棄，我就得一次又一次用全身去承受痛苦。

被拖著去卻又治不好，真的令人無比煩躁，但我始終無法拒絕，因為「媽媽一切都是為我好」。媽媽不是為了自己，她是為了我，是為了讓我好起來，如果拒絕那我就成了不孝女。我討厭自己成為拒絕母愛的不孝、無恥、忘恩負義的壞女兒。所以即使犧牲自己，也想圓滿度過一切。我只要忍耐一下就好，只要我一個人能撐過去，所有人都會幸福。我就這樣說服自己並接受了媽媽的愛，直到那天來臨。

那天就和平常一樣，又要去某個地方接受類似的治療。治療時必須脫光衣服，只穿著紙內褲，趴在臉部位置有個洞的治療床上，這是治療時的慣例。那次的治療也不是特別痛，然而我卻突然冒出一種不尋常的感覺。一瞬間，過去趴在治療床上的所有痛苦回憶全都湧上心頭。我開始全身冒冷汗，手腳發抖，呼吸困難，眼淚也奪眶而出。我有一種繼續下去會死掉的感覺，對媽媽說：「到此為止吧，我要起來了。」但是媽媽堅持至少把腳腕僵硬的部分都放鬆了再走，要我再忍一忍。接著經過了三十秒吧，我感覺腦子裡好像突然有什麼東西斷了似的，可能是理智線，也可能是神經線斷了，就在那時我突然起身，連衣服也沒穿，像失了心神似地往外跑。

我跑到外面巷子裡，就地坐下，兩條腿伸直呈「V」字，然後開始咆哮，「啊啊啊啊啊！」像發瘋了一樣狂吼亂叫，聲音像從我體內極深處不停歇地噴發而出。雖然腦中閃過「我這是怎麼了？」的疑問，但我的嘴還是無法停止吼叫。沒想到我體內積壓了那麼多憤怒和怨恨！我完全、一點都不在意。感覺就像頭蓋骨飛走了一樣，不記得持續了多久，好不容易不再吼叫，但因為極度的壓力，我的胃和腸道都糾結在一起。最後在追著我跑出來的媽媽攙扶下，好不容易才回到家。

一回到家，我整個人可說是筋疲力盡，全身都累癱了。媽媽不停地揉著我的胳膊、腿、肚子，努力讓我舒服一點，然後說：「再去一次，把今天沒做完的療程做完吧。」那一瞬間，我知道時候終於到了。其實早在很久以前就應該說的，不管怎麼樣，就算是父母子女的關係，但媽媽是媽媽，我是我。如果我不願意就是不要，我不想再去了，我不想去，我早該這樣明確表達我的意思。但是我一直告訴自己，如果我愛媽媽，就應該順從她的要求。如果拒絕媽媽的要求，就會被認為是不愛媽媽，我覺得很害怕。當時的我不知道我可以愛媽媽，也可以拒絕她的要求。

那天我明確地對媽媽說：「我愛媽媽，但是從現在開始，我不會再無條件照妳說的去做。以後只要是我不願意，我就絕對不會去做。」結果與我擔心的相反，在我明確表達了母女之間，應該也有需要互相尊重的界線之後，媽媽和我的關係反而更好。當然，從媽媽的立場來看，因為我不照她所希望的去做，她必然會覺得悶、覺得遺憾；站在我的立場，我也必須忍受自己內心的愧疚和一陣子媽媽失望的眼色，但是從此不再有憤怒、埋怨和委屈，媽媽和我也就此展開了新的關係。

(本文摘自《情緒過勞的我，有些話想對自己說》/三民書局)

作者簡介

趙玟英（조민영）

梨花女子大學英文系畢業，中央大學文創系碩士，中央大學戲劇學系博士學程結業。曾為音樂劇劇本作家及作詞家。第一部公演的音樂劇為二○○五年的《冬之旅》，後續作品有《拉隆德》、《豆筴皮》、《室友》、《B計劃》等。曾在明知大學、漢陽大學、韓國藝術高中、誠信女子大學、檀國大學等擔任講師，教授音樂劇理論與歷史。

三十八歲時因嚴重過勞症狀，導致身心能量枯竭，在日常生活崩潰的瞬間，為了生存，開始學習檢視自己的心靈。努力克服過勞的影響之後，以閱讀治療師、寫作治療講師展開第二人生。現在以成人為對象在教育研修院、幼兒教育振興院、各地圖書館、社福中心等地利用繪本、戲劇、卡片、寫作等各種媒體，積極展開以探索內心為重點的閱讀治療課程。

在克服過勞之後，針對過去教過的學生，展開一對一的「心靈補充課程」。從二○一八年開始至今，在心靈補充課程中與六十四名學生面對面溝通，雖然大家面臨的情況和事由不一樣，但引發問題的心靈模式與作者當初陷入過勞的五種心理問題有著驚人的相似之處。回想起曾經把心理問題當作微不足道而置之不理的那些時候，為了向正在消耗自己心靈能量的人傳授對策，因此決定寫這本書。以多樣的授課方式及作者親身經歷過的無數錯誤記錄為基礎，希望這本書能為因日常的疲勞而耗盡所有能量的讀者帶來自尊與自信。

譯者簡介

馮燕珠

新聞系畢業，曾任職記者、公關、企劃。辭去工作隻身赴韓進修，回國後踏入翻譯界，翻劇也翻書。譯有《老婆，今天可能有點辣》、《飛機雲》、《若有來生》、《破果》，繪本《西瓜游泳池》、《奶奶的奇幻暑假》等。

《情緒過勞的我，有些話想對自己說》/三民書局

(中時新聞網)