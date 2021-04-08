由臺灣導演安竹間執導，柯佳嬿、傅孟柏與謝博安領銜主演的新春賀歲片《你的情歌》，以動人心弦的青春戀曲，開出全臺百萬亮眼票房。而電影取景地更是討論度破錶，多處場景取材自於花蓮，其中柯佳嬿踩踏浪花的畫面，就是在新城鄉的「曼波海灘」。

不同於七星潭熱門景區，「曼波海灘」屬於人潮較少的祕境海灘，入口處有一塊木牌標示，沿著指示向前即可穿過宛如龍貓隧道的一小段綠林，映入眼前就是一整片的無敵海景和空曠的礫石沙灘，不少旅客在此靜靜賞海、聆聽海聲。特別的是，沙灘上可以看見用石頭豎立成的各種「藝術品」，旅客利用借位攝影的概念，讓自己扮演起大力士搬起巨石，或穿梭在巨石堆裡的小人，營造出逗趣的視覺感受，十分好玩。

《你的情歌》劇照，柯佳嬿在曼波海灘取景拍攝。（圖／甲上娛樂提供）

一望無際的海岸線，讓人心曠神怡。(圖／花蓮趣)

曼波海灘

地址：花蓮縣新城鄉花8 鄉道8 號

電話：03-8267223

時間：全日開放

廁所：無

本文作者:編輯室

(本文摘自《花蓮趣4月號36期》)

《花蓮趣4月號36期》

(中時新聞網)