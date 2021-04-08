【回憶殺】最近有網友在臉書貼出方文琳的古早鏡，掀起一陣回憶殺，昔日玉女歌手的舊照紛紛出土，其中一位就是好久不見的李碧華。當年她以專輯《浮水印》轟動全台，後來因結婚退出歌壇，過著低調的人妻人母生活，讓粉絲相當懷念。

李碧華畢業於復興商工美工科，年僅20歲即進入演藝圈，被唱片公司包裝為校園歌手，推出首張專輯《聚也依依散也依依》，清秀又純樸的外型相當討喜，人氣逐漸攀升，同年她和同為民歌歌手的羅吉鎮合唱《神話》一曲，首開校園歌曲男女對唱的新曲風，直到40年後的現在，還是傳唱度高的經典男女合唱曲。

李碧華曾是台灣很紅的玉女歌手。（圖／中時資料照）

李碧華 & 羅吉鎮 - 神話 / Mythology (by Lillian Lee & Ji-zhen Luo)

真正將歌唱事業推向巔峰的一張作品，則是1984年的專輯《浮水印》，溫暖又充滿憐惜的嗓音辨識度很高，相信歌迷都能朗朗上口這句「啊～～～把這一朵迷人的浮水印忘給以前 不再流連」。此專輯當時在台灣大賣20萬張，李碧華與其他玉女歌手林慧萍、楊林及金瑞瑤齊名，而她古典溫柔的造型也成為個人特色。

李碧華-浮水印

雖然事業飛黃騰達，但李碧華的最大夢想是組成家庭，她在好友裘海正的牽線下，認識老公陳昭全，1994年結婚後就淡出歌壇，陸續生下一對寶貝兒女，開心地過著平凡的生活，完全不眷戀鎂光燈和舞台，甚至希望歌迷可以淡忘她，只不過還是有死忠粉絲念念不忘偶像的魅力，在臉書創了一個粉專，不定時上傳李碧華的美妙歌曲，還有近幾年的照片，只見她蛻去昔日青澀氣息，取代而之的是成熟韻味，令許多歌迷感到驚艷不已，期盼哪天有機會能再聽到偶像開金口唱歌。

李碧華結婚後不久就退出歌壇。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)