現今女性意識抬頭，參加鐵人3項（游泳、長跑、自行車）比賽的女性越來越多。1名23歲的妙齡女子，是熱愛運動的自行車選手，但每當騎自行車時，下體總會一直受到摩擦拉扯，感覺很不舒服，私密處甚至因此屢次破皮發炎，讓她苦不堪言卻又難以啟齒。

收治這名患者的婦產科醫師郭安妮表示，患者自訴從小騎腳踏車就會覺得「卡卡」，顯示有先天基因導致的小陰唇肥厚，加上後天因身為自行車比賽選手，時常需要穿著緊身褲練車，造成下體長痘痘且反覆發炎感染，不只影響比賽的表現，連和先生「炒飯」時，也會因此感到疼痛，甚至擔心性行為後的不適會影響比賽成績，因而拒絕與先生行房。

在進行「小陰唇修整術」和「陰蒂包皮修整術」後，騎自行車時的摩擦感消失了，比賽成績不僅比以前更好，也不再害怕性行為，夫妻感情升溫。

郭安妮進一步說明，在正常情況下，女性的小陰唇會被大陰唇包覆，保護陰道口跟尿道避免受傷或感染，並維持陰部溼潤，因此小陰唇可謂是私密處守門員。

假使小陰唇明顯落在大陰唇外面，加上平時穿緊身褲或牛仔褲時，就會感覺卡卡，性行為也會不舒服，不斷被磨擦、撕裂，造成小陰唇與陰道的反覆發炎感染，嚴重者甚至會引發尿道、膀胱炎。因此女性若自覺有小陰唇過度肥大、時常發炎疼痛或影響排尿，則可能需要手術治療。

郭安妮指出，小陰唇修整術屬於門診手術，並使用能自體吸收的線材縫補，故不需要拆線，只需術後1周回診。

需特別提醒的是，術前患者和執刀醫師應充分雙向溝通，確認適合且理想的小陰唇大小和形狀。手術可依個人需求選擇局部麻醉或舒眠麻醉，若選擇舒眠麻醉，術前6小時須空腹，不能進食也不可以喝水。手術時間約30分鐘至1小時，術後1到2天內傷口可能會有少量出血情形，使用護墊即可。小陰唇修整術後可照常生活和洗澡，但建議2周後再進行劇烈運動及性行為。

郭安妮叮嚀，一般而言，小陰唇修整術較沒有不適合的族群，唯有糖尿病患者，應在術前控制好血糖指數，以免影響傷口癒合。

由於私密處肌膚較脆弱，故術後應遵循醫囑，妥善照護。小陰唇修整術著重於醫師的技術與美感，術後不只能重建器官功能，也能幫助患者重拾自信。

(中時新聞網)