2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選

新台幣升值氣勢高漲，資金狂潮造成資本市場連動與游資充斥，加上低利環境，為了避險保值，大量熱錢近期湧入房市，台商大本營的台中市也受惠此波直接需求，明顯出現高資產族群轉進房產避險現象，其中尤以七期新市政中心最受矚目，門牌燙金的「台灣大道」成為自住客、投資族群首選，房市專家分析，若推案再加上優惠付款方案，提供高資產族更彈性的資金運用空間，更具有競爭優勢，想搶進七期的購屋族可多留意。

台中房市到底有多熱，從近年郊區交易熱度以及各項屢創新高的紀錄就可嗅到端倪，但台中購屋族依舊最偏愛七期，台中市自2010年升格，市政府移到七期新市政中心，西屯隨即成為台中發展的引擎，長期為台中的房市領頭羊，也吸引各大行業積極搶進，目前區內大型百貨、商辦等，近年還有國家歌劇院、秋紅谷廣場、國民運動中心等重大建設陸續完工，以及捷運十字軸線動工利多，都在在顯示七期環境與機能極佳。

台中市近幾年致力於產業升級、科技創新及研發與重大建設，產業成長有目共睹，也帶動當地就業機會，讓七期一直都是台中富豪的最愛，觀察七期地段優勢，除了百貨、公園設施，近年更掀起一股國際飯店潮，一線建商看好後市大舉獵地，攜手國際連鎖飯店品牌進軍七期，如興富發建設投資「大倉新頤酒店」現已動工，預計2022年完工；另外，市政路沿線除了指標性的日月千禧酒店外，據悉豐邑機構及台中商銀於市政路上的新建總部，分別計畫引進喜來登大飯店、萬豪酒店，新力旺也和知名國際酒店合作，插旗市政路、惠來路口，七期儼然成為「國際飯店」來台必爭之地。

七期環境與機能極佳(圖/中時新聞網)

在地資深房仲指出，位處市政路以北的新市政中心為七期核心，本就是豪宅、商辦聚集地段，吸引回流台商及企業主、高階主管搶進置產，如今傳5大國際飯店集團進駐，除了完整的各項機能匯聚，接下來台中市將更接軌國際，比拚台北市信義計劃區，七期房市連帶效應已浮出檯面。

「仰星殿」主打位居台中交通最核心地段(圖/業者提供)

綜觀台中市都會區，以台灣大道核心主幹道，其中七期擁市政中心光環，周邊規劃頂級商辦大樓以及新光三越商圈、國家歌劇院、鳶屋書店，並有知名秋紅谷、夏綠地公園增添綠意。指標開發商興富發集團特別看好七期發展，除了打造頂級商辦大樓之外，這2年陸續在七期砸下逾160億購地，其中將在今年Q2趁勢推出新案「仰星殿」，主打位居台中交通最核心地段，享「台灣大道第一排、秋紅谷第一景」，自備78萬起買2~3房，訴求絕版地段強勢，吸引首購、自住以及投資置產買盤。

(中時新聞網)