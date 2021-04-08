科學家在阿根廷挖掘出外型神似暴龍的新品種肉食恐龍，這種恐龍體型可如大象般巨大，曾經主宰現在為阿根廷的南美洲陸地，科學家為牠取了名叫「引發恐懼者」的英文名，不過被網友譏諷名字很蠢。

綜合科學網站EarthSky、英國《每日星報》（Daily Star）報導，古生物學家3月31日在《古脊椎動物學期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）發布研究宣布，在南部大陸的阿根廷發現全新品種的肉食恐龍「引發恐懼者」（one who causes fear，暫譯）。

Did other dinosaurs call that dinosaur 'one who causes fear'? Or is that just a dumb name by some coked up guy in labsuit? — Shane Ellis (@PbuzzXr) March 31, 2021

這種恐龍在8,000萬年前盛行於南部大陸，外型神似同一時期稱霸北半球的暴龍，「引發恐懼者」身長最長可像一頭大象，牠們有非常有力的咬合力、非常尖銳的牙齒，腳上有巨大的爪子。

研究人員最初是在2015年在阿根廷的「Bajo de la Carpa Formation」地層挖掘出保存完好的完整顱骨。

「引發恐懼者」的正式學名為Llukalkan aliocranianus，Llukalkan是當地原住民馬普切人的語言，意思就是「引發恐懼者」，aliocranianus是拉丁文，意思為「不同的顱骨」。

科學家指出，「引發恐懼者」在1億至6,600萬年前的白堊紀晚期是現今阿根廷區域的頂級掠食者，主要在於牠們的體型非常巨大，最長可達5公尺，牠們的嗅覺也相當敏銳，和現在的鱷魚差不多，牠們的後腿也相當有力，造就牠們能快速移動，並且可能能一邊移動一邊用巨大的爪子撕毀獵物。

儘管發現新品種恐龍令人驚喜，不過網友相當不買單「引發恐懼者」這個名字，有網友直接在推特上回應「很蠢」，也有網友反問，「有其他恐龍也叫牠引發恐懼者嗎？」、「恐龍時代就有人類這樣叫牠嗎？」

(中時新聞網)