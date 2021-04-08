唱歌可以快樂健腦！《康健雜誌》和伯拉罕共生照顧勞動合作社3月24日舉辦2021翻轉長照趨勢論壇，在論壇中場休息和結束時，金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅推出伴唱機，帶著全場歡唱卡拉OK。他說，唱歌不只能點燃歡樂的氣氛，也能讓人透過歌詞記憶練習，預防失智症。

翻轉長照趨勢論壇由伯拉罕合作社主席林依瑩帶團隊分享如何落實偏鄉長照在地化，台灣在宅醫療學會理事長余尚儒及高雄安柏鄰好中西醫聯合診所院長朱得仁也分別介紹居家醫療如何串起居家護理和居家服務，讓家成為最佳診所。食二糧創辦人楊環靜則說明養雞的益處，增加長輩復能自主性和新生活重心。

《康健雜誌》和伯拉罕共生照顧勞動合作社舉辦2021翻轉長照趨勢論壇，現場大家高歌，氣氛熱烈。(圖/康健雜誌提供 陳德信攝 )

講者分享的內容豐富精彩，照護故事也令人動容，但最令現場觀眾印象深刻的是卡拉OK歡唱。蔡世寅帶著醫師余尚儒、醫師朱得仁、台中市維恩耳鼻喉科診所醫師傅華國、和康健雜誌總主筆張曉卉等人，連續唱了〈愛情限時批〉、〈感恩的心〉等經典流行歌曲。

蔡世寅是前台中市民政局長，也是林依瑩的老朋友。他說，唱歌能讓人有正面的快樂力量，還能訓練數節拍和記憶歌詞，是很好的健腦活動，有助預防失智症。尤其是跟著失智長輩一起唱他們愛的老歌，總能讓老人家打開心房、面露笑容。

●失智者哼老歌 能憶過往、減低焦躁

的確，唱歌對人有多方面的幫助，除了怡情養性，還可以提升語言能力、注意力、並加強記憶的連結。失智者還可能會因為哼唱老歌，憶起自身過往的經歷，可謂一種音樂療法。

國內失智症權威、前台北榮總一般神經內科主任劉秀枝就曾在康健雜誌的專欄內提到，有78歲老年失智症女士每週去上KTV課，老師教歌複習幾次，同學輪流上台唱，輪到女士時也能唱得不差。

唱歌有助強化記憶、增進注意力。(示意圖/Shutterstock)

劉秀枝解釋，掌管情緒的腦部杏仁核在海馬區旁邊，兩者的神經路徑一樣，當情緒愉悅就能加強近期記憶。多年來有不少小規模的音樂治療臨床試驗，結果顯示唱歌有助增加失智症患者的注意力、改善精神行為問題、減低焦躁情緒。

日本醫學博士、失智症預防協會理事長浦上克哉在《明日的記憶，靠今天的練習》一書中，也提到唱歌、化妝、發簡訊、數鈔票等日常活動，都有健腦及強化記憶的優點。

●失智母常笑的原因：醫師兒每天陪唱歌

可以把唱歌活動完全融合在失智症照護日常點滴的照顧主，不得不提嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍。人稱「曹爸」的曹汶龍為了照顧九旬失智症母親，不只替母親在嘉義搭建通透的無障礙玻璃屋，還每天陪她聊天唱歌，逗她歡笑。

人稱「曹爸」的曹汶龍醫師每天陪失智症母親聊天唱歌，逗她歡笑。(圖/康健雜誌提供 陳德信攝 )

2019年的母親節前夕，曹汶龍在自己的臉書貼出他和母親一起唱〈小小羊兒要回家〉、〈母親像月亮一樣〉等歌曲，母子的溫馨互動和說笑逗趣，感動許多網友，當然也顛覆很多人對失智症疾病和照護的刻板印象。

依台灣失智症協會進行的失智症流行病學調查結果和內政部人口統計資料推算，未來46年，台灣失智人口數將以平均每40分鐘增加1位失智者、每天增加36人的速度成長。

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，如何預防失智症，以及與失智症和平共處，是全台民眾必須共同面臨的課題。快樂健腦，不如就先從唱歌開始吧！

(中時新聞網)