為研究未加工紅肉、家禽肉與加工肉的攝取量，與心血管疾病、死亡率的關聯性，加拿大麥馬斯特大學研究團隊，針對來自21個國家的逾13萬參與者，展開近10年的追蹤研究。結果發現，並沒有明顯證據證實攝取未加工紅肉與家禽肉類，會增加心血管疾病風險或死亡率；相對地，大量攝取加工肉的參與者，總死亡率與心血管疾病的風險皆提升逾45%。

相關研究已發表於2021年3月份的《美國臨床營養學期刊》。紅肉為中鏈與長鏈飽和脂肪酸的主要來源，而中鏈與長鏈飽和脂肪酸往往被視為讓心血管疾病風險大增的元凶，故現有飲食指南往往建議限制紅肉的攝取。然而，攝取未加工紅肉是否必然導致心血管疾病，現有證據仍不足以證實兩者的關聯性。甚至，未加工紅肉、家禽肉與加工肉類，哪個對心臟與血管更為有害？目前研究仍不足以說明。

為評估未加工紅肉、家禽肉與加工肉類的攝取，與死亡率、心血管疾病風險的關聯性，研究團隊採取「前瞻性城鄉流行病學」(Prospective Urban Rural Epidemiology, PURE)研究，從全球21個國家(涵蓋低收入、中整收入與高收入家)中遴選134,297名參與者參加研究。所有研究者依據其國家的特色，填寫專屬的飲食頻率問卷，以掌握食物攝取種類與數量。

在長達9.5年的追蹤期間，共7,789名參與者死亡，發生心血管疾病的參與者則6,976人。結果發現，相較於每週未加工紅肉攝取小於50公克的參與者，論是每週未加工紅肉攝取量大於等於250公克的參與者，其總死亡率與心血管疾病風險並沒有明顯上升。同樣地，攝取家禽肉的參與者，也沒有出現心血管疾病風險與總死亡率明顯上升的問題。

不過，攝取加工肉類的參與者，總死亡率與心血管疾病風險則明顯上升。相較於每週紅肉攝取為0的參與者，每週攝取加工肉超過150克的參與者，總死亡率風險上升51%，而心血管疾病風險則上升46%。

研究團隊總結，透過大型跨國前瞻研究證實，攝取適量的未加工紅肉並不會對身體健康造成損害。人們反而要更擔心加工肉類對心臟與血管的危害。

(中時新聞網)