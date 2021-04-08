臺日合拍的電影《亡命之途》，由入圍金馬獎最佳原創電影音樂的跨界導演半野喜弘執導，並率領妻夫木聰、豐川悅司與謝欣穎等知名演員，電影畫面有高達三分之二場景在花蓮取景，其中妻夫木聰、豐川悅司的多場對手戲，有一幕即是在「花蓮觀光漁港」拍攝，透過電影的強力放送，也讓該景點躍上國際舞臺。

花蓮觀光漁港為傳統的魚市場，這裡可以品嚐到最新鮮的漁產品，以及觀賞漁船卸魚貨等，站在碼頭的堤防上，碧藍的海水有節奏又有規律地拍打著岸堤，讓人不禁忘卻身心的煩憂，成為不少在地人休閒旅遊的好去處。每年夏天親子家庭最愛的賞鯨旅遊，也是從這裡出發，帶領遊客一睹徜徉深海的鯨豚風采。值得一提的是，2020 年花蓮觀光漁港更榮獲漁業署的「金鑑漁港」二星殊榮，成為東部海洋觀光新亮點。

《亡命之途》劇照，妻夫木聰與豐川悅司身後的場景為花蓮觀光漁港。(圖/花蓮趣提供)

花蓮觀光漁港

地址：花蓮市港濱路37-2號

電話：03-8230243

時間：全日開放

廁所：有

本文作者:編輯室

(本文摘自《花蓮趣》36期)

《花蓮趣4月號36期》

(中時新聞網)