臺劇《愛。回來》，為三立台灣台民國100 年「台灣好戲」系列之首部曲，故事的整個主軸特別設定在花蓮，透過劇情的安排，跟著劇中的人物可以發現許多花蓮的好風景，其中亮哲和林玟誼在書店的場景就是「時光二手書店」。這間隱匿於花蓮市巷弄間的日式木造老房，米黃色的外觀，深藍色的木造窗框，有著古樸寧靜氛圍，讓人宛如置身在過去的時代。特別的是，書店的木頭招牌，是不少戲劇影迷來到花蓮必拍的場景之一。

《愛。回來》劇照，林玟誼身後的木頭招牌是影迷心中的經典場景。（圖/三立電視提供）

時光二手書店不僅充滿著老歷史，店裡收藏的書也有著許多老故事，來到這裡靜靜的選定一本喜愛的書，並點上一杯店內香醇的咖啡，坐在具有時代感的樸實木椅上，就能輕鬆地享受午後時光。店內同時設有創意雜貨、手作平臺等簡單的服務。

電視劇《愛。回來》的拍攝點，是不少人的打卡聖地。(圖/花蓮趣提供)

時光二手書店

地址：花蓮市建國路8 號

電話：03-8358312

時間：14:00-21:30

廁所：有

本文作者:編輯室

(本文摘自《花蓮趣》36期)

《花蓮趣4月號36期》

(中時新聞網)