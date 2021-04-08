電視劇《愛。回來》，劇中飾演留日醫生的林鴻翔定期上山義診的場景，就選在「西寶國小」為拍攝地點。這座身處太魯閣國家公園內，沒有校門及圍牆的西寶國小，以開放式的建築設計，獨特六角形屋頂綠建築，其設計靈感來自於校園內飛舞的蜜蜂和蜂窩，還曾被《建築師雜誌》評選為年度最佳建築獎。

臺灣第一座森林教育實驗學校的西寶國小，不僅有「最美小學」的美名，也是花蓮唯一實施「學舍制」的國民小學，師生住宿學習全在一起，因此也被稱為像一所「家」的學校。若來訪時為校園上課時間，請記得尊重學生們的權益，不要隨意進入校園，歡迎旅客利用假日時段，再前往參觀這座充滿創意與藝術的特色小學。

西寶國小是唯一位於國家公園內的小學。(圖/花蓮趣提供)

西寶國小

地址：花蓮縣秀林鄉富世村西寶11 號

電話：03-8691040

時間：07:45-16:30（六日公休）

廁所：無

本文作者:編輯室

(本文摘自《花蓮趣》36期)

《花蓮趣4月號36期》

(中時新聞網)