臺灣青春同志電影《盛夏光年》，男女主角依靠在藍綠色門前的電影海報，是不少遊客來新城必訪熱點，這間超過140 年歷史的「新城照相館」，經過時代不斷替換，陳舊的日式木造房舍與退色斑駁的鐵製招牌字跡，更是格外迷人。

走進照相館內，還能發現屬於那個年代的富士底片、老舊閃光燈、舊式腳架、照相機等設備，以及當年拍照的懷舊背板，當你坐上拍照椅子上，彷彿穿越時空隧道，回到民國30 年代的懷舊時光。一旁熱鬧喧囂的「佳興冰果室」，在地經營超過一甲子，是旅人們訪花必停的觀光名店，素以酸甜沁心的檸檬汁著名，不管何時都適合來上一杯招牌飲品，而店內的什錦炒麵和滷味也是必嚐的好味道。

《盛夏光年》劇照，張睿家、張孝全、楊淇（左至右）依靠著新城照相館的大門。(圖/花蓮趣提供)

新城照相館

地址：花蓮縣新城鄉博愛路18 號

電話：0982-025678

時間：開放時間詳見官網公告

廁所：無

佳興冰果室

地址：花蓮縣新城鄉博愛路22 號

電話：03-8611888

時間：08:00-17:00

廁所：有

本文作者:編輯室

(本文摘自《花蓮趣》36期)

《花蓮趣4月號36期》

(中時新聞網)