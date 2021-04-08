中緯度的歐洲國家冬天都需要供暖系統，捷克共和國也不例外，不過捷克的主要城市暖氣，幾乎都來自燃煤系統，相當不環保。現在捷克科學家提出了一種徹底的解決方案，使用「核電廠的乏燃料」給城市供熱，他們說這比天然氣更具成本效益、更環保。隨著歐盟走向無碳能源的目標，許多國家也對此套核能供暖系統表示興趣。

德國之聲(DW)報導，乏燃料棒是指消耗掉多數鈾235的核燃料，它們的核反應已經下降到無法維持最高效的熱力，因此退出了反應爐。雖然不符合發電的效率，但這些退出反應爐的乏燃料仍然有相當高溫的餘熱，平時都需要泡在冷卻池裡散熱。

於是，捷克科技大學(Czech Technical University )和西波西米亞大學(University of West Bohemia)的研究人員：就在想，與其泡在核電廠的冷卻池裡散熱，何不善加利用這些能量？於是，拉戴克‧史柯達教授(Radek Skoda)領導的團隊，就設計一套加熱管線，稱為Teplator， 團隊已經獲得了概念和設計的專利，將是燃煤和天然氣供暖系統的良好替代方案。

捷克科技大學研究團隊，所發明的Teplator，以乏燃料做動力的暖氣生成器。(圖/teplator)

史柯達說：「今天捷克國內核電廠的乏燃料池中，就可以為全國大城市供熱。而且這套系統不只可用於捷克核電廠，也能用在現已關閉的德國東部的格賴夫斯瓦爾德核電廠(Greifswald)，使這座電廠還有剩餘價值造福社會。」

史柯達進一步解釋說，Teplator的尺寸類似於已經在維也納、布拉格和慕尼黑等歐洲主要城市運行的「微型核研究反應爐」(SMR)，但是其技術和設計卻簡單得多，因為它僅產生熱量。

Teplator的最簡單版本設計為在正常大氣壓和100攝氏度的溫度下運行，所需的複雜技術和材料並不多。

隨著歐盟現在向清潔能源過渡，人們對這項設計有了極大的興趣。他說，幾乎所有捷克能源公司，都願意進一步探討這一想法。

不過，Teplator仍屬概念設計階段，實際興建仍在等待核監管單位的許可，但是研究團隊相信，這並不困難，因此已經在尋找第1座產熱工廠的地點。

史柯達教授說：「我們有一個優勢，捷克國民對核能的接受程度，在歐洲各國中算是相當高的。」

捷克政壇中，只有捷克綠黨反對核能，但影響力很小，該黨的民意調查支持度始終保持在2~3％左右。

史柯達希望第1座核能產熱廠能夠在2028年之前建成，並投入運作。但是能否推銷到其他歐盟國家，則是另一個完全不同的挑戰。

捷克民政黨的歐洲議員艾佛森·托塞諾夫斯基（Evzen Tosenovsky）表態支持，他告訴德國之聲，他非常贊成這種前瞻性項目。

他說：「這是一個非常好的能源解決方案。與天然氣相反，核資源的優點是無碳排。此外，如果我們繼續用天然氣供暖，將使我們更加依賴俄羅斯。歐盟的反核者，不能忽略這一論點。」

(中時新聞網)