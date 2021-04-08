何超儀（左）在熱帶雨林中穿著厚重清代古裝拍攝《Edge of The World》。（852 Films提供）

《Edge of The World》海報。（852 Films提供）

港星何超儀於2019年赴馬來西亞拍攝的好萊塢歷史鉅片《Edge of The World》（原名：Rajah），因疫情延後上映，近日終於公布第1支預告片，該片終於確定在今年夏天於歐美上映，讓正在香港拍攝另一部好萊塢作品的她十分興奮。

何超儀憶起拍攝時，在熱帶雨林中的炙熱氣候下，穿著厚重清代古裝，混合特效煙霧的高溫拍攝環境，不但常常汗如雨下，更是隨時有中暑的危險。此外，在拍攝地婆羅洲的午後常有豪大雷陣雨，導致在黃沙滾滾的砂勞越河畔進行武打戲拍攝時，有一秒河水就暴漲的風險，更時常耳聞當地河中鱷魚傷人事件，好在劇組請專家在河裡設下多層網子，以預防突如其來的危機。

何超儀在片中飾演英國探險家的前女友，也是一位當地傳說中的英雄人物，以華人女軍閥首領之姿率眾聲援戲中前男友。有趣的是，在強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）與多明尼克莫納漢（Dominic Monaghan）2位男主角並列的首版電影海報中，可清楚看到何超儀的名字置中，被夾在兩位男主角之間，宛如眾星拱月，令人猜測何超儀除了英勇武打戲份外，是否將有周旋於兩男之間的情感糾葛。

(中時 )