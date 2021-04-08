魏德聖監製電影《轉彎之後》找來香港新銳導演黃千殷執導，集結張庭瑚、顏卓靈、 黃堯、 柏智杰主演，片商7日發布幕後花絮，影片中魏德聖透露受到電影劇本後感動，不僅願意擔任監製，更將自己御用的編劇加入劇本調整，以及劇組團隊協助黃千殷完成在台拍攝，大讚《轉彎之後》是一部很有生命、很美的電影。

男主角張庭瑚也分享：「大家都知道魏導是一個對作品非常堅持執著的導演，也很少為電影做監製，《轉彎之後》能吸引他擔任監製一定有它的獨特魅力。」同時花絮曝光顏卓靈首次挑戰一人分飾兩角，分別飾演香港女生阿嵐，以及台灣女孩王乙芳，完全不同性格的兩個角色，顏卓靈笑說：「奇怪的感覺，哪一個是我，好亂哦，不過拍攝時造型與妝容一上身，馬上就會變成那個角色。」

劇本是黃千殷導演兩度到台灣環島旅行靈感啟發的故事，而當時魏德聖導演正好完成「徒步環島台灣」的個人壯舉，看完劇本後驚呼連連，表示：「這個故事有趣的是我心理受傷，然後我要到一個地方去旅行、去療癒，我發現真正療癒的並不是在最後的目的，而是這個旅行的過程裡面你被療癒了，會覺得這是一部有生命很美的電影，它還有很豐富的內在。」

黃千殷導演說：「拍完《轉彎之後》，讓她更加鍾愛、熱愛、狂愛這片土地，歡迎大家進戲院觀賞電影，也許你會迫不及待來規劃一次台灣旅行！這也是看完本片的另一種收穫！」而魏導不僅牽起劇本的緣分，也促成劇組的成立，讓黃千殷導演與劇組攝影師蔡旻瀚相識相戀，更成為台灣媳婦，原來兩人相識於魏德聖導演《52赫茲我愛你》劇組，當時魏導曾預言：「我拍愛情電影，預料劇組一定會有人因此談戀愛！」果真促成黃千殷和攝影師蔡旻瀚。電影5月14日全台上映。

(中時 )