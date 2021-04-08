出身世界級富豪家庭的日本混血女星麻理惠（Marie），早年因為擔任時尚雜誌《ViVi》專屬模特兒走紅，後來更以傻妞辣妹形象在日本演藝圈掀起一股旋風，成為各大綜藝節目常客。然而她10年前就突然宣布赴美留學離開演藝圈，近日更在直播自爆曾遭大咖主持人島田紳助要求陪睡，因為拒絕而被封殺，引爆日網熱議。

麻理惠從小就是人生勝利組，不僅出身富貴，老爸據傳是石油富商，經營F1方程式賽車專用機油大型公司的前社長，還擁有宛如洋娃娃般的精緻五官，讓她一出道就備受矚目，後來更以傻妞形象走紅演藝圈。

然而在2011年宣布赴美留學離開演藝圈的她，近日就在直播自爆18歲時被大咖主持人島田紳助要求陪睡，當時在場的人還包括出川哲郎等多位諧星，但眾人都對此視而不見。而麻理惠當然連一秒也沒考慮，果斷拒絕了陪睡要求，未料卻淪落到被封殺的下場，遭經紀公司告知以後都不能上島田紳助的節目了。

島田紳助曾是日本的綜藝一哥，出道多年以毒舌風格，坐穩一線主持人寶座，其主持《開運鑑定團》在台灣也大受歡迎。然而他2011年就因被踢爆與暴力團成員有密切關係，召開記者會宣布引退，隨後更有日本媒體爆料，已婚的他不僅曾和多位女星傳緋聞，昔日為了主持節目出外景，還與眾人團團圍住某女星，並強迫對方露出私處，惡行令人髮指。

(中時新聞網)