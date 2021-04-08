喵星人是許多貓奴的精神支柱，閒暇之餘打開貓咪影片療癒自己，更有不少人成為貓咪攝影師，四處捕捉貓咪鏡頭供網友觀賞。一名日本攝影師日前打算拍攝街貓，沒想到GoPro剛拿出來，下一秒浪浪動作就讓他崩潰，直呼自己只是想拍著照。
日本攝影師《アジアねこ散歩ch》日前帶著相機與GoPro上街，準備捕捉浪貓們的鏡頭，途中他在路邊遇到了一隻流浪橘貓。當他掏出GoPro準備攝影時，這隻完全不怕人的橘貓看見GoPro後，筆直靠近。
正當攝影師開心時，沒想到橘貓就開始瘋狂用頭不斷磨蹭GoPro，越磨越上癮，還發出呼嚕呼嚕的聲音，讓攝影師完全沒辦法拍攝，只好另外拿出手機紀錄這搞笑一刻。
攝影師將畫面上傳推特後，忍不住說「我只是想拍個照」，網友看到也笑翻：「太可愛了」、「完全不怕人耶」、「竟然還要貓貓自己動，你不會主動幫他按摩嗎」、「看到影片就笑了」、「看完都被治癒了」。
(中時新聞網)
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