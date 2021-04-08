苗栗市7日晚間發生銀樓搶案，2名歹徒疑似持鐵鎚砸破中正路一間銀樓櫥窗，搶走10多兩金飾後騎乘機車逃逸，警方獲報成立專案小組漏夜緝凶。

這起搶案發生在7日晚間8時30分許，苗栗市中正路一間銀樓遭人砸破櫥窗玻璃行搶，警方接獲報案後趕赴現場蒐證，初步掌握歹徒有2名，犯案後騎機車往北方向逃逸。

警方初步調查，2名頭戴安全帽歹徒騎機車至銀樓前，由其中1人下車持疑似鐵鎚器具敲毀櫥窗玻璃，伸手抓了一些金飾後隨即坐上機車逃離現場，犯案過程迅速，店內銀樓業者根本來不及反應，初步清點損失約10 餘兩金飾。

案發當時雖仍在營業時間，但路上人車已經不多，鄰居聽見玻璃破碎巨響，一度以為是馬路上有車禍或其他意外，外出查看才驚覺發發生銀樓搶案，議論紛紛。

警方表示，中正路沿線巷弄錯綜複雜，已成立專案小組積極調閱監視器過濾可疑人車，漏夜追查。（編輯：楊昭彥）1100408

(中央社)