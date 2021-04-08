大量俄羅斯裝甲車與重砲往東烏克蘭集結

烏克蘭最近內戰情勢益發嚴峻，3月以來西烏克蘭陸續將重兵集在東烏克蘭附近，烏官方更頻頻與北約組織(NATO)將領會面，推動烏克蘭加入北約議程。與此同時，莫斯科也開始向東烏克蘭增兵，國際上已經預料烏克蘭內戰很可能再次爆發。現在外界擔憂的是，涉入烏克蘭內戰的北約與俄羅斯是否因此捲入戰爭而形成兩大集團之間的軍事對抗，如果真的發生，中國的動向可能會更令美歐國家煩惱。

烏克蘭的自脫離蘇聯後，內部就分為親俄派與親歐美派，該國西部的州說烏克蘭語的民眾佔多數，政治立場親歐美，東部則以說俄語民眾佔多數，立場上親俄。在2014年屬於東部州的克里米亞州通過公投併入俄羅斯之後，東部的另3個州頓涅茨克、哈爾科夫、聶伯彼得羅夫斯克也想仿效，烏克蘭為此出兵鎮壓，爆發第一次的烏克蘭內戰，當時西烏克蘭部隊輕敵冒進遭到截擊後落敗，頓涅茨克與盧甘斯克隨即宣布獨立，後來經過談判兩州仍留在烏克蘭，但獲得政治上的自治權。

烏克蘭媒體刊登多張圖片顯示，有數架美製C-17全球霸王運輸機陸續從土耳其飛往烏克蘭，機上運送的很可能是烏克蘭政府軍急需的武器裝備。（圖／網路）

從今年3月10日左右陸續傳出西烏克蘭與東烏克蘭交界處多次違反停火協議，有多達158起相互砲擊事件，西烏克蘭部隊為此開始大量往交界處增兵，據估計已有近千輛裝甲車與重砲等大型武器運往交界處，西烏克蘭政府軍原用於威懾克里米亞俄軍的圓點導彈旅也調來支援，網上還傳出網友拍到的具有攻擊能力的TB2無人機已部署到東烏克蘭頓巴斯附近。媒體刊登多張圖片顯示，數架美製C-17全球霸王運輸機陸續從土耳其飛往烏克蘭，機上運送的很可能是烏克蘭政府軍急需的武器裝備。

#Pleiadians have communicated that if a full war escalates in #Ukraine, they may trigger a release of full #disclosure files through Russian mass media and even risk showing a small part of their fleet publicly. pic.twitter.com/n8BemhTQtt — New Atlantis (@NewAtlantis_9) April 2, 2021

近期烏克蘭媒體還發現，在政府軍集結在東烏克蘭附近時，俄羅斯也往其西南部靠近東烏克蘭的地區調派部隊與大量重武器，包括自走砲、榴彈砲、步兵戰車和其它輔助車輛，數量相當於一個集團軍所需要的武器裝備規模。據專業人士分析，東烏克蘭各州擁有大量曾在前烏克蘭政府軍任職的專業軍人，雖然有豐富作戰經驗，但缺乏武器裝備，尤其是重武器，2014年因西烏克蘭戰術錯誤而僥倖獲勝，這次已不可能如法炮製。不過，這次有俄羅斯提供大量軍火，情勢將與上次內戰大不相同。

在雙方各自重兵集結之際，俄羅斯國防部長紹伊古4月6日更宣佈要對俄軍全體進行戰鬥準備檢查，雖未言明目的，但整束裝備與部隊擺明要準備應戰，讓外界認為這次俄羅斯介入烏克蘭內戰的決心非常堅定。俄羅斯強硬表態並非無的放矢，北約提供烏克蘭政府軍大量裝備，俄羅斯也不能閒著，至於國防部長紹伊古的戰備表態，針對的是烏克蘭將領與北約陸軍司令部司令克勞蒂爾將軍會面。據指出，克勞蒂爾會參與西烏克蘭政府軍的指揮與戰術諮詢，北約將另外派遣RC-135偵察機收集戰場情報供烏克蘭政府軍運用，同時北約的海軍將在地中海與波羅的海兩個方向追蹤俄羅斯潛艇，以掌握俄軍可能直接參戰的風險，且將派遣4艘戰艦進入烏克蘭南部沿海的奧德薩港(Odessa)，與烏克蘭海軍進行聯合演習來為政府軍助威。

目前進駐烏克蘭奧德薩港的4艘北約組織戰艦分屬西班牙、羅馬尼亞與土耳其3國。（圖／推特@GlasnostGone）

北約組織4艘戰艦進入烏克蘭南方的奧德薩港，將與烏克蘭海軍進行聯合演習，表態支持烏克蘭政府軍。（圖／推特@GlasnostGone）

當地媒體指出，西烏克蘭政府軍近日已開始試探性朝東部地區進行砲擊，大規模交火可能會在最近發生。目前雙方在交界處部署的部隊數量，西烏克蘭約有11~12個旅，基本已布滿整條戰線，東烏克蘭方面的部隊人數相對少得多。西烏克蘭有北約將領參指揮，加上軍事顧問與情報支援，相對地東烏克蘭除了有俄方的戰術援助外，還增加了電子戰與防空、特種部隊支援。

烏克蘭政府軍向盧甘斯克地州派出大量部隊，內戰一觸即發。圖為烏克蘭政府軍在面對盧甘斯克的陣地中。（圖／路透）

烏克蘭內戰情勢已箭拔弩張，雙方集結這麼多部隊並開始挑釁式砲擊，顯然都做足了開戰的準備。目前雙方背後的北約與俄羅斯還只是在下指導棋與提供軍火裝備階段，北約部隊與俄軍暫時還不會直接參戰。不過，兵凶戰危，一旦內戰開打，情勢的發展可能會出乎各界的預料，若真的爆發北約與俄羅斯的衝突，國際上最關注的將是中國的動向。以目前美歐與中國關係觀察，大多數人都會認為是中俄聯手對抗歐美，如此烏克蘭將成為如同冷戰時期進行代理戰爭的戰場，曠日費時的戰爭打下來，受影響的就不只是歐洲，而是全球所有的國家。

(中時新聞網)