台鐵太魯閣號408次列車2日發生嚴重出軌意外，釀成50死、210傷慘劇。新北市長侯友宜在市政會議上，率領市府團隊為罹難者默哀1分鐘。並發函要求台鐵全面檢視轄區內鐵路環境。資深媒體人韋安表示，侯友宜不忍了！開了第一槍，要全面盤點轄內台鐵路網安全，中央不行，地方來。

侯友宜7日在市政會議上指出，台鐵在新北市轄內沿線共有12處平交道，10年內發生11起交通事故，造成8人死亡。新北市府6日發函台鐵，要全面檢視新北境內鐵道環境，在風險路段裝設自動監測預警系統。

侯友宜日前也曾表示，台鐵一而再、再而三發生嚴重交通事故，造成太多人傷亡，我們再也承受不了再度的痛，期待台鐵及政府部門要不斷反思再檢討，能夠讓民眾安心搭乘台鐵，讓大家有一個安全回家的路。

韋安7日在臉書貼文指出，侯友宜不忍了！開了第一槍。中央不行，地方來。新北市長侯友宜要全面盤點轄內台鐵路網安全，中央執政還在掩飾推拖，侯友宜忍不住，等於開了第一槍。韋安認為，由各地政府先檢視境內的鐵路網安全，提出各式改進方案，可能比中央再檢討總結，更能落實改進，更為有效，況且行政院看了也不重視。

不忍了！侯友宜開第一槍 中央不行，地方來 新北市府默哀1分鐘，侯友宜：全面盤點轄內台鐵路網安全 中央執政還在掩飾推脫，侯忍不住，等於開了第一槍。各地政府先檢視境內鐵路網安全，提出各式改進方案。可能比中央再檢討總結，行政院看了也不重視，真正落實改進，更為有效。 由韋安發佈於 2021年4月7日 星期三

(中時新聞網)