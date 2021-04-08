美國聯邦準備理事會（Fed）公布近期會議紀錄，強化對升息保持耐心的立場，美股標準普爾500指數隨後微幅收高。道瓊和那指漲跌幅也不大。

道瓊工業指數小漲16.02點或0.05%，以33446.26點作收。

標準普爾500指數上揚6.01點或0.15%，收4079.95點。

科技股那斯達克指數小跌9.54點或0.07%，收13688.84點。（譯者：楊昭彥）1100408

(中央社)