Fed會議紀錄指對升息保持耐心 美股標普微幅收高 05:582021/04/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Fed會議紀錄指對升息保持耐心。(資料照/新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）公布近期會議紀錄，強化對升息保持耐心的立場，美股標準普爾500指數隨後微幅收高。道瓊和那指漲跌幅也不大。 道瓊工業指數小漲16.02點或0.05%，以33446.26點作收。 標準普爾500指數上揚6.01點或0.15%，收4079.95點。 科技股那斯達克指數小跌9.54點或0.07%，收13688.84點。（譯者：楊昭彥）1100408 賣匯阻貶 3月外匯存底終止連21升 外匯存底 終結連21月新高 3月減42.82億美元 (中央社) #指數 #道瓊 #收高 #標準 #標準普爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首季營收挑戰千億 改寫單季紀錄 04:102021/04/08 財經要聞 《光電股》聯合再生首季營收年增0.61％ 減資再增資、股權結構受矚目 09:272021/04/08 財經 國巨 首季EPS衝一股本 營收飆歷史次高 04:102021/04/08 財經要聞 《光電股》圓展首季營收創同期高 再進擊雲端視訊會議攝影機 09:272021/04/08 財經 優預期 上銀3月營收年增六成 04:102021/04/08 財經要聞 1分鐘讀財經》炒房客慘了 房地合一2.0逃命期剩3個月 08:282021/04/08 財經 《美股掃瞄》聯準會放鴿 標普再創新高 09:102021/04/08 財經 《光電股》牧德3月創同期新高 今年營收拼雙位數成長 07:452021/04/08 財經 台股開低 台積電見604元跌6元失守季線 09:082021/04/08 財經 面板雙虎 催動光電股攻高 04:102021/04/08 財經要聞 台股驚驚漲 指數再創新高16816點 09:062021/04/07 財經 國際熱門新聞 紅肉對心血管不好嗎 研究發現危害更甚的食物 - 國際 一排「肉色窗簾片」趴陽台 身分起底動機曝光 - 國際 聯合盟友抵制北京冬奧？白宮正式回應了 - 國際 「憤怒鳥之父」請求大陸幫忙興建芬蘭灣海底隧道 - 國際 坐視亞裔老婦遭攻擊 美國警衛慘了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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