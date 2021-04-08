北台灣午後變天，受東北季風影響，越晚越濕冷。（圖／翻攝自氣象局）

午後變天！氣象專家吳德榮表示，今下午東北風南下、水氣增多，影響至周六（10日）上午，北部及東半部地區有雨、北台灣轉涼，但此波降雨仍無法紓解桃園以南地區旱象。另根據最新歐、美模式模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異甚大，對台灣影響仍須持續觀察。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（8日）上午各地仍偏暖，下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱，但水氣較多，影響至周六（10日）上午，北部及東半部地區轉有雨，中南部雲量略增，山區有局部短暫雨；北台轉涼，其他地區氣溫稍降。

吳德榮表示，這波鋒面在迎風面降雨，雖較前一波多許多，但仍舊無法紓解位在背風面、桃園以南地區的旱情。周六（10日）下午起北部氣溫回升；東半部及山區有局部短暫雨。下周日（11日）至周二（13日）的白天，西半部晴時多雲、氣溫續升；東半部及山區午後有局部短暫雨。

根據最新歐洲、美國模式10天的模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異甚大，對台灣影響仍須持續觀察。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮說，最新歐、美模式10天的模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異甚大。由於科技的極限，模式模擬10天的位置誤差常超過1千公里。

吳德榮也說，自1958年起至2020年，僅有43個的「4月颱」生成，其中4個曾發布警報。而氣象局「颱風百問」的資料更顯示，百年來（1911年至2020年）僅1個「4月颱」符合侵台定義；故以氣候統計而言，「4月颱」侵台機率為1％是極低的。不過，既然目前資料有這麼大的不確定性，更須持續觀察。

(中時新聞網)