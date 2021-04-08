因新冠肺炎肆虐全球的關係，許多國內外運動聯賽都紛紛停賽，就連奧運是否舉辦都讓奧委會高層傷透腦筋，而美國著名的NBA職籃也同樣遭受重大創傷。在2020年3月11日時，因戈貝爾（Rudy Gobert）、穆迪埃（Emmanuel Mudiay）在對雷霆開賽前確診，而NBA馬上將比賽中止，使得當年聯盟全面停賽面臨空前危機。

最後NBA幾經波折也總算順利開打，不過因美國疫情始終沒有消退，聯盟官方還是無法全數開放球迷入場，這使聯盟收益大大下降，畢竟聯盟有40%的收入來自門票，也進而影響了NBA賽事的可看性，不過近期迎來好消息，根據《ESPN》報導，NBA聯盟期待在下個賽季重新迎接球迷，完全開放球場。

其實本季NBA已開放少數球迷進場，但僅占球場容量的10％左右，主場球隊可說毫無優勢可言，不過今日據NBA和球員工會聯合宣佈，最近一周共有483名球員接受新冠檢測，僅有1人结果呈陽性，這是NBA連三周僅有的一名陽性病例！

這對聯盟來說絕對是好消息，據最新消息表示，聯盟的想法是在2021-22賽季完全開放球館並按照最大容量迎接球迷，而目前全美已超過3分之1人至少接種過一劑疫苗，另有5分之1人打完兩劑疫苗，加上廣泛進行新冠病毒檢測，NBA真的有希望在下季迎接球迷入場，並重返巔峰！

(中時新聞網)