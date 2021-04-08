蔡英文宣示台鐵改革勢在必行

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

太魯閣號出軌釀50死 究責.專戶皆惹議

台鐵太魯閣號在花蓮發生嚴重出軌意外，造成嚴重死傷，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨(7日)下午在中常會前表示，改革台鐵，勢在必行，最首要的工作，就是要徹底解決台鐵組織文化的問題。對此，媒體人謝寒冰昨在臉書痛批，「原本想大聲斥責的...可是看到從頭到尾都是空話、廢話、幹話」，他恍然明白，原來這就是她「選在民進黨部而非總統府」發表聲明的用意。

蔡英文表示，過去推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被質疑，但是，請大家不必懷疑政府改革的決心，這5年來政府的施政，許多改革成果一一展現，證明了從來沒有害怕碰觸艱難的改革議題，對於台鐵，她的態度更是如此，台灣各地的民眾，都值得擁有一條安全回家的路，「改革台鐵，我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」。

對此，謝寒冰7日在臉書寫下，蔡英文選擇在民進黨中央黨部，而不是總統府來宣佈台鐵改革重要談話，他原本想大聲斥責的，可是看到從頭到尾都是空話、廢話、幹話，真是完全符合民進黨黨主席的身份地位啊。

關於蔡英文連續2次強調不必懷疑改革的決心，謝寒冰指出，「我要很誠實地說，就好像我從來不相信行政院長蘇貞昌講的話一樣，我也從來沒有懷疑過蔡英文，何必懷疑？她根本就沒打算真正改革！」

除臉書發文，謝寒冰在政論節目《大新聞大爆卦》中也再次諷刺地說，「我聽完發現蔡英文選擇黨部發表談話完全正確，因為從頭到尾講的就是廢話、空話，有講跟沒講一樣，符合民進黨黨主席的身份地位，選擇黨部發言非常英明，且講的東西大家都不知道嗎？問題是怎麼改？」他強調，把旅客平安送回家、平安下車，這是台鐵最基本任務，現在連基本要求都沒有，這一個才是最迫切需要改革的東西。

(中時新聞網)