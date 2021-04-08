工業電腦廠融程電(3416)受惠歐美客戶專案大單持續出貨，2021年3月營收雙位數「雙升」至2.11億元、改寫歷史次高，使首季淡季營運逆強、同步「雙升」創5.84億元新高。由於專案出貨動能持續，公司對第二季營運樂觀，預期可望持穩高檔。

融程電公布3月自結合併營收2.11億元，較2月1.77億元成長達18.98％、較去年同期1.33億元成長達58.52％，改寫歷史次高。累計首季合併營收5.84億元，較去年第四季5.69億元小增2.73％、較去年同期3.49億元成長達67.06％，改寫歷史新高。

融程電去年接獲歐系客戶車檢平板及美系客戶倉儲物流平板專案，均為需求規模可觀的長期大單，隨著出貨逐步放量，使營收自去年下半年起持續增溫。今年首季專案出貨動能持續，且去年受疫情影響比較基期較低，使得營收較去年同期顯著躍進。

展望後市，由於2大專案均為長單，融程電對需求IC、晶片均已提前備料，目前庫存量充足，預期本季末才開始有些許影響，料件壓力及影響程度相對較輕。目前正積極鞏固下半年料件取得狀況，跟客戶協商漲價、或改採替代品因應。

融程電3月營收動能顯著回溫，表現符合法人預期，法人預期隨著產品組合優化，首季毛利率可望回升至35％以上。第二季營收動能須視缺料干擾情況，若以出貨遞延5～10％的最保守情況估算，營收可能較首季略降，但目前預期影響程度可望不大。

看準企業行動化需求更為迫切趨勢，融程電規畫切入客戶具共通性、市場規模達25～30億美元的強固型筆電市場，作為推動長期營運成長的主動能。公司看好車檢、醫療、物聯網將是未來2～3年成長3大動能，力拚每年營收成長達20～30％目標。

(時報資訊)