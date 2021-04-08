若提到DenKa周荀，很多人會直接把他歸類頗具知名度的正妹網紅那一塊，但其實也會有人聯想到她火辣性感的Cos照。周荀她也坦言，自己因為違背當時風氣，詮釋過度性感的女角，以及過早的將商業行為帶入Cosplay圈中，一度遭到許多Cos圈內的同好猛力批評。

周荀解釋，當時Cos圈的風氣是「不能出太性感的女角」，出那些太露的角色很容易被人謾罵，但是當時自己真的很喜歡《學院末世錄》中的角色，所以義無反顧的選擇出角，沒想到這次的照片，意外的在網路上爆紅，而不少從未接觸過Cosplay的網友，也因此被周荀性感魅惑的作品給吸引上，讓她獲取不少人氣。

就是這組照片，讓DenKa在台灣一夕成名。（圖／DenKa提供）

但是高人氣的同時，也是換來高度的謾罵，當時周荀也因為性感火辣的作品風格，讓圈內不少Coser都出言諷刺。周荀無奈的說，「出角太性感被罵、把商業化導入COS圈被罵、做實況斗內也被罵，說真的，我真的是一路被罵長大的！」

透過Cosplay奠定了強大的人氣基礎，甚至跨界接受許多演出工作，雖然最後的結果是完美的，但路跌跌撞撞的一路走過來，也讓周荀大呼吃不消。她也看著Cosplay圈內許多小朋友一路上跌跌撞撞的，自己也曾抱持著「幫幫小朋友」的想法來開設公司，希望能用自己「大帶小」的方式來幫這些小朋友賺到錢。而自己也可以過過當老闆的癮。

「當老闆根本不是想像中那麼簡單！」周荀表示。

周荀說，剛開公司的那段時間根本就是沒日沒夜的工作，太多東西要去學習，完全超乎自己當初的想像，與其說在享受當老闆的福利，更多時間都是在絞盡腦汁自在學習「如何當老闆」。開設公司這段時間，她的確也學習到不少東西，但是一開始的雄心壯志，也被現實磨耗許多，讓自己變得更加厭世。

但周荀坦言，當老闆這段期間雖然讓自己心力憔悴，但也學到不少東西，自己也成長不少。現在的她，看著後面跑出許多比她更加年輕漂亮的女生，周荀笑著說其實並沒有感覺到恐慌，「時間是公平的，年紀大了也慢慢地很坦然面對自己老了的事實」

如今沉澱下來，周荀在度將事業的根本回歸到自身的發展上，周荀認為「只有我自己真正強大了，才有辦法照顧這些小朋友」。她開始嘗試更多新興領域的東西，尤其是近期風格大改的YouTube。

新世紀福音戰士中的明日香，是DenKa最喜歡的動漫角色。（圖／DenKa提供）

周荀解釋說道，自己未來會著重在YouTube上面的影片拍攝，題材部分會從原本拍照的側拍，著重在「以人性為出發點」的女性議題上。周荀表示，過去雖然自己的拍照尺度十分火辣，但其實言談之間還是相當保守，在外人面前還是會詮釋一種「別人想像的畫面」。

「就是那種聽到男生說黃色笑話，還會臉紅害羞說討厭的那種類型，你懂的。」

而現在周荀決定完全解放自己的言談上的尺度，開始從女性角度去討論一些話題。周荀強調，她想要解放自己在傳統壓力下被隱藏起來的真實想法，從人性出發、追逐自我。而她也認為，這樣毫無顧忌地說出自己內心真實想法，甚至是朋友的想法，都比起過去因為各種包袱而被限制的行為模式還要來的更加自由、舒服，也想要藉此讓個性害羞的女性有更多了解自己的機會。

「人只有一輩子，比起別人的眼光，自己的想法與開心，才是更加重要的！」周荀如是說道。

(中時新聞網)