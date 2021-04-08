近幾年由於次文化的興起，不少人都開始注意到動漫族群熱愛的Cosplay，而其中最聞名的，莫過於周荀DenKa，性感婀娜的身姿，吸引不少網友粉絲的支持，在近幾年興起的「網紅」中，DenKa也是一個頗具知名度、無法忽視的存在。而其實很多人不曉得，她曾經因為家裡管教過於嚴格、想要離家出走，高二的時就跳級申請到新加坡大學，追逐自己的自由。

周荀受訪時表示，其實自幼父母就很努力栽培小孩，只是非常的軍事化教育，在她的印象中，童年的印象就是「嚴苛」與「鋼琴」。而她自從三歲開始學習鋼琴之後，母親每天都會「陪」著她坐在琴房四個小時練習，那段時間，對年幼好動的小孩而言，根本是一種煎熬。

但周荀也承認，其實當時母親真的花了很多時間照顧她，只是年幼的她根本無法體會，只覺得每天都只是在練琴。

「我媽很厲害！她聽著家教這樣教我，教到後面，連她也學會了！」

除了長時間的鋼琴練習外，家中的管教也十分嚴格，可能不小心說句髒話就會被罰跪一整天，甚至被打到全身是傷。在當時網路文化逐步興起的時候，曾經一度流行網路小說，她買了一本回家看之後，卻被父親責罵「你是不是想要當檳榔西施？」更別說日後讓她成名的Cosplay，這周荀保守的父母一度完全無法接受。

DenKa有些角度十分神似周迅。（圖／DenKa提供）

周荀表示，小時候自己無法體會父母對自己的期盼，再加上音樂系的特殊性，所以高二的時候，周荀毅然決然的申請跳級新加坡大學，沒想到順利申請到，還獲取獎學金。獎學金的出現，讓她有更多「自由的資本」，於是她就在某天整理完行李後，就前往機場，登機前打通電話告訴回家「我要去新加坡念書了」，就這樣出發了。這一去，讓她在一年後才有機會跟家裡重新恢復連絡。

其實放眼到現在，周荀開始能夠理解父母當年的苦心，因為當時父母真的認為「嚴師出高徒」、「小孩的天分是逼出來」的這些論點，她也因此受到了許多良好的資源灌溉，只是對於自己的童年，周荀多少還是有點惋惜。

提到父母的難處時，周荀甚至有點語帶哽咽，她很清楚父母對她的愛非常的多，但是真的一度讓她覺得有點窒息，所以才讓自己萌生了逃家的念頭。「其實我很認可嚴苛的教育，但是還是必須要讓孩子自己真正了解錯誤的原因，而不是只是做錯受罰」。

（圖／DenKa提供）

(中時新聞網)