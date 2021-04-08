台鐵太魯閣號發生出軌意外，總統蔡英文昨（7）日出席民進黨中常會，提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」等3大改革方向。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，事發後的這幾天，行政院長蘇貞昌人在哪裡？且至今仍無人下台負責，難道蔡總統此時此刻還在考量黨內派系鬥爭？

鄭麗文在臉書表示，普悠瑪事件後，蔡英文總統曾口口聲聲承諾台灣人民會「大刀闊斧改革台鐵」、「給東部一條安全回家的路」，如今發生更嚴重的太魯閣出軌事故，蔡英文總統竟還雲淡風輕的要人民「不要懷疑政府改革決心」？

鄭麗文質疑，蔡政府改革在哪裡？台鐵的改革需要2年、還是20年？台灣究竟還要因為政府的怠惰犧牲多少條寶貴人命？

太魯閣號發生重大意外，國民黨立委鄭麗文要求蔡總統道歉，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台負責。（圖／摘自鄭麗文臉書）

鄭麗文也提到，蘇貞昌院長無心對台鐵進行全面改革，因此對交通部提的台鐵局長人事案置之不理，導致台鐵3個月沒有局長；而太魯閣號出軌後的這幾天，蘇貞昌院長人在哪裡？事發至今仍無人下台負責，蔡英文總統難道此時此刻還在考量黨內派系鬥爭？

兩年前普悠瑪的18條人命，鄭麗文感嘆，換來的只是如今更大更嚴重的災難，要求「蔡英文總統應向全國人民鄭重道歉！蘇貞昌院長、林佳龍部長下台負責！」

(中時新聞網)