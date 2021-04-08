美國聯準會（Fed）公開會議紀錄，強調接下來為了支持經濟復甦，將維持基準利率接近零的水準，美股四大指數周三漲跌互見，台積電ADR重挫2.08%（或2.55美元）至119.89美元。

聯準會會議記錄對經濟復甦給予支持，但拜登政府企業加稅的政策仍讓投資人卻步，終場道瓊小漲16.02點（或0.05%）收在33,446.26點，標普500上揚6.01點（或0.15%）收在4,079.95點，費城半導體上漲0.36點（或0.01%）四大指數僅納斯達克收黑，小跌9.54點（或0.07%）收在13,688.84點。

相較於周二創新高後拉回，周三美股回穩，4大科技巨頭都翻紅，蘋果上揚1.69（或1.34%）至127.90美元，Google小漲24.93美元（或1.12%）至2,249.68美元，Facebook上揚6.83美元（或2.23%）至313.09美元，亞馬遜同樣上漲55.57美元（或1.72%）至3,279.39美元。

儘管費城半導體維持平盤，但台積電ADR受到重挫，下跌2.55美元（或2.08%）至119.89美元，聯電ADR則上漲0.05美元（或0.56%）至8.96美元。

(中時新聞網)